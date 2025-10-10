Бельгийский производитель боеприпасов сообщил о дронах над своим заводом: сбивать не разрешают

Европейский производитель оружия Thales сообщил о налете дронов на свои объекты. Дроны известного происхождения появились именно тогда, когда компания Thales Belgium получила заказ на 70 тыс. ракет FZ275 LGR для сбивания российских "Шахедов".

Заводы Thales Belgium обсели дроны, сказал директор компании Ален Кеврен медиа Politico. Выяснилось, что беспилотники летают над объектом компании Évegnée Fort в регионе Льеж. Речь идет о единственном цехе, который имеет лицензию на производство ракет калибра 70 мм.

Thales Belgium — пуски ракет калибра 70 мм с вертолетов

Медиа объяснило, что дроны над Thales Belgium появились именно тогда, когда летающие аппараты неизвестного происхождения заметили над рядом важных объектов в Европе. В частности, неизвестные беспилотники видели в Дании, Норвегии, Германии. Кроме того, от налетов страдали Польша и Румыния, но в тех случаях точно знали, что речь идет о российских ударных БпЛА, которые летели бомбить украинцев.

Кеврен отметил, что компания обеспокоена тем, что один из крупнейших производителей ПВО в Европе фиксирует все больше дронов над своими заводами. Инциденты произошли именно тогда, когда поступил заказ на изготовление крупной партии ракет FZ275. Проблема заключается в том, что на территории предприятия есть оборудование для обнаружения и глушения нежелательных дронов, но власти не позволяют их применять.

"Нам это не разрешено — законно. Процесс требует уточнения. Это ситуация, с которой нам всем приходится сталкиваться", — привело медиа слова директора Thales Belgium.

Предприниматель объяснил, в чем же заключается проблема. Бельгийские власти никак не могут дать разрешение на сбивание БпЛА, поскольку опасаются травмирования людей и разрушения домов. По его словам, на сегодня не ясно "где заканчиваются обязанности полиции и начинаются обязанности компаний".

Ален Кеврен также рассказал, что в последнее время продукция завода пользуется спросом у стран-членов НАТО: есть заказы от Польши, Германии, Италии, Испании. Особый интерес вызывают ракеты с лазерным наведением, которые способны ударить по цели на расстоянии 8 км. Причина такого спроса — необходимость давать отпор дронам, например, российским "Шахедам", которые могут вдруг залететь и встревожить граждан. При этом есть еще одна проблема, кроме неизвестных дронов над цехами: это необходимость лишних согласований для продажи бельгийского оружия.

"[Необходимо] создать орган для организации трансграничных проектов и закупок как для компаний, так и для правительств", — подытожил представитель Thales Belgium.

Politico написало, что обратилось в Министерство обороны Бельгии за комментарием о дронах над Thales Belgium. Медиа написало, что ответа пока не получило.

Thales Belgium — детали

Thales Belgium — это дочерняя компания французской корпорации Thales Group, которая 25 лет подряд занимается производством различных видов вооружения. На портале корпорации указано, что она выпускает радары Ground Master, GM200, GM400, микроволновое оружие против дронов ThunderShield, системы управления боем, сенсоры, средства связи и тому подобное. Thales Belgium имеет в Бельгии девять производственных объектов: Эрсталь (ракеты FZ275), Тюбиз, Брюссель, Шарлеруа, Хасселт, Левен, Завентем и Хасселт. Среди прочего, она занимается разработками в квантовых технологиях, периферийных вычислениях, 6G и кибербезопасности.

Фокус писал о ракетах Thales Belgium, которые может получить Украина. Речь идет о Z275 LGR: их покупают для того, чтобы Силы обороны имели возможность сбивать дроны-камикадзе "Шахед". Указывается, что украинцам уже отправили или вскоре отправят 30 тыс. неуправляемых ракет и 3 тыс. управляемых. Указанные средства поражения ставятся на Ми-8 и дают возможность сбивать "Шахеды", рассказали на портале Forces Operations Blog.

Напоминаем, западные медиа рассказали о деталях "стены дронов", которая должна защитить, среди прочего, заводы Thales Belgium от появления летательных аппаратов неизвестного происхождения.