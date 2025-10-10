Бельгійський виробник боєприпасів повідомив про дрони над своїм заводом: збивати не дозволяють

Європейський виробник зброї Thales повідомив про наліт дронів на свої об’єкти. Дрони відомого походження з'явились саме тоді, коли компанія Thales Belgium отримала замовлення на 70 тис. ракет FZ275 LGR для збиття російських "Шахедів".

Заводи Thales Belgium обсідають дрони, сказав директор компанії Ален Кеврен медіа Politico. З'ясувалось, що безпілотники літають над об’єктом компанії Évegnée Fort у регіоні Льєж. Ідеться про єдиний цех, який має ліцензію на виробництво ракет калібру 70 мм.

Thales Belgium - пуски ракет калібру 70 мм з вертольотів

Медіа пояснило, що дрони над Thales Belgium з'явились саме тоді, коли літаючі апарати невідомого походження помітили над низкою важливих об'єктів у Європі. Зокрема, невідомі безпілотники бачили у Данії, Норвегії, Німеччини. Крім того, від нальотів потерпали Польща та Румунія, але в тих випадках точно знали, що ідеться про російські ударні БпЛА, які летіли бомбардувати українців.

Кеврен наголосив, що компанія стурбована тим, що один з найбільших виробників ППО у Європі фіксує все більше дронів над своїми заводами. Інциденти стались саме тоді, коли надійшло замовлення на виготовлення великої партії ракет FZ275. Проблема полягає в тому, що на території підприємства є устаткування для виявлення та глушіння небажаних дронів, але влада не дозволяє їх застосовувати.

"Нам це не дозволено — законно. Процес потребує уточнення. Це ситуація, з якою нам усім доводиться стикатися", — навело медіа слова директора Thales Belgium.

Підприємець пояснив, у чому ж полягає проблема. Бельгійська влада ніяк не може дати дозвіл на збиття БпЛА, оскільки побоюється травмування людей та будинків. З його слів, на сьогодні не ясно "де закінчуються обов'язки поліції та починаються обов'язки компаній".

Ален Кеврен також розповів, що останнім часом продукція заводу має попит у країн-членів НАТО: є замовлення від Польщі, Німеччини, Італії, Іспанії. Особливий інтерес викликають ракети з лазерним наведенням, які здатні вдарити по цілі на відстані 8 км. Причина такого попиту — необхідність давати відсіч дронам, наприклад, російським "Шахедам", які можуть раптом залетіти та стривожити громадян. При цьому є ще одна проблема, окрім невідомих дронів над цехами: це необхідність зайвих узгоджень для продажу бельгійської зброї.

"[Необхідно] створити орган для організації транскордонних проєктів та закупівель як для компаній, так і для урядів", — підсумував представник Thales Belgium.

Politico написало, що звернулось до Міністерства оборони Бельгії за коментарем про дрони над Thales Belgium. Медіа написало, що відповіді поки не отримало.

Thales Belgium — деталі

Thales Belgium — це дочірня компанія французької корпорації Thales Group, яка 25 років поспіль займається виробництвом різних видів озброєння. На порталі корпорації вказано, що вона випускає радари Ground Master, GM200, GM400, мікрохвильова зброя проти дронів ThunderShield, системи управління боєм, сенсори, засоби зв'язку тощо. Thales Belgium має у Бельгії дев'ять виробничих об'єктів: Ерсталь (ракети FZ275), Тюбіз, Брюссель, Шарлеруа, Хасселт, Левен, Завентем та Хасселт. Серед іншого, вона займається розробками у квантових технологіях, периферійних обчисленнях, 6G та кібербезпеці.

Фокус писав про ракети Thales Belgium, які може отримати Україна. Ідеться про Z275 LGR: їх купують того, щоб Сили оборони мали можливість збивати дрони-камікадзе "Шахед". Вказується, що українцям вже відправили або незабаром відправлять 30 тис. некерованих ракет та 3 тис. керованих. Вказані засоби ураження ставляться на Мі-8 та дають можливість збивати "Шахеди", розповіли на порталі Forces Operations Blog.

Нагадуємо, західні медіа розповіли про деталі "стіни дронів", яка має захистити, серед іншого, заводи Thales Belgium від появи літальних апаратів невідомого походження.