ВС РФ атаковали Одессу "шахедами": горит крупное предприятие, есть пострадавшие (видео)

В ночь на 13 октября Россия осуществила массированную атаку ударными беспилотниками по Одесской области. В результате попаданий вспыхнули масштабные пожары на промышленных складах, поврежден автомобиль, есть пострадавший.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате ночной атаки на территории Одесской области загорелись склады с текстильной продукцией и швейным оборудованием. Площадь возгорания превысила 5 тысяч квадратных метров.

Огонь также уничтожил один автомобиль. По предварительной информации, в результате атаки пострадал один человек.

ГСЧС отмечает, что ликвидацию пожара осложняла значительная пожарная нагрузка и отсутствие системы противопожарного водоснабжения на объекте.

"Спасатели организовали бесперебойную подачу воды из источников рядом расположенных предприятий", — говорится в сообщении.

К тушению было привлечено 16 единиц техники и 56 спасателей ГСЧС. Вместе с ними работали пожарное подразделение Национальной гвардии Украины, коммунальное предприятие "ЦБГ Авангард" и добровольцы.

Напомним, в последние недели Россия усилила атаки ударными дронами по южным регионам Украины, в частности по Одесской области, пытаясь поразить портовую и промышленную инфраструктуру.

Как сообщал Фокус, ночью 9 октября российская армия атаковала Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Под ударом в частности оказались Сумы, Одесса и Черноморск.

Фокус также писал, что в августе десятки дронов РФ массированно атаковали Одесскую область ударными БпЛА, возникли перебои со светом.