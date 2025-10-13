ЗС РФ атакували Одесу "шахедами": горить велике підприємство, є постраждалі (відео)

У ніч на 13 жовтня Росія здійснила масовану атаку ударними безпілотниками по Одеській області. Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі на промислових складах, пошкоджено автівку, є постраждалий.

Related video

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, у результаті нічної атаки на території Одеської області загорілися склади з текстильною продукцією та швейним обладнанням. Площа займання перевищила 5 тисяч квадратних метрів.

Вогонь також знищив один автомобіль. За попередньою інформацією, унаслідок атаки постраждала одна людина.

Загорілися склади з текстильною продукцією та швейним обладнанням

ДСНС зазначає, що ліквідацію пожежі ускладнювало значне пожежне навантаження та відсутність системи протипожежного водопостачання на об’єкті.

"Рятувальники організували безперебійну подачу води із джерел поруч розташованих підприємств", — йдеться у повідомленні.

До гасіння було залучено 16 одиниць техніки та 56 рятувальників ДСНС. Разом із ними працювали пожежний підрозділ Національної гвардії України, комунальне підприємство "ЦБГ Авангард" та добровольці.

Нагадаємо, останніми тижнями Росія посилила атаки ударними дронами по південних регіонах України, зокрема по Одещині, намагаючись уразити портову та промислову інфраструктуру.

Як повідомляв Фокус, уночі 9 жовтня російська армія атакувала Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". Під ударом, зокрема, опинилися Суми, Одеса та Чорноморськ.

Фокус також писав, що у серпні десятки дронів РФ масовано атакували Одещину ударними БпЛА, виникли перебої зі світлом.