Военный парад в КНДР: что может закупить Россия вслед за "Коксанами" и РСЗО М1991 (фото)

В ходе празднования 80‑летия Рабочей партии КНДР прошел военный парад, в котором помимо демонстрации торжественной части состоялось и сравнительно небольшое, но концентрированное прохождение новой военной техники. Теоретически некоторые образцы северокорейского оружия могут быть закуплены Москвой.

Related video

9 октября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил Северную Корею, что стало первым визитом российского политика столь высокого уровня после июньской поездки Владимира Путина в Пхеньян.

По этому поводу обозреватели Defense Express отметили, что визит, очевидно, свидетельствует о том, что КНДР является единственным военным союзником РФ и поставщиком оружия. Поэтому военный парад в Пхеньяне и присутствие на нем российской делегации можно рассматривать в контексте потенциальных поставок в Россию новых образцов северокорейского оружия.

Что показали на параде в Пхеньяне

Танки

Первой в колонне шла новая модель танка "Чхонма‑20" (западный индекс M2024). Указывается, что он имеет 125‑мм пушку с ориентировочной длиной ствола 55 калибров, комплекс активной защиты и дистанционно управляемый пулеметный модуль. При этом аналитики подчеркнули вероятность того, что некоторые элементы могут быть бутафорией.

Северокорейский танк "Чхонма‑20" Фото: Открытые источники

Артиллерия и РСЗО

Следом появились 152-мм самоходные артиллерийские установки M2018. Эти машины не были показаны на официальных фото, однако наблюдатели подтвердили их присутствие на параде.

Отдельное внимание вызвала новая реактивная система залпового огня на 22 короткие ракеты. Судя по размерам боеприпасов, их дальность ограничивается несколькими десятками километров. Перед пусковым блоком заметен крупный цилиндрический модуль, предположительно связанный с радиотехническим оборудованием.

Далее прошли установки KN-25 калибра 600 мм, с заявленной дальностью до 400 км. От предыдущих вариантов они отличаются переработанной кабиной.

Еще одна система визуально копирует американские HIMARS, однако в пусковом пакете размещены направляющие под старые северокорейские реактивные снаряды калибра 122 и 240 мм. Эксперты полагают, что перед публикой показали скорее демонстрационный макет, чем полноценный боевой образец.

Северокорейская система залпового огня Фото: Открытые источники

Северокорейская система залпового огня дальнего радиуса действия Фото: Открытые источники

Беспилотные и барражирующие боеприпасы

Впервые были показаны копии израильских барражирующих боеприпасов Harop. Испытания этих аппаратов ранее демонстрировались северокорейскими СМИ. При этом оригинальный Harop предназначен для поражения радиолокационных станций, тогда как способность северокорейского аналога выполнять такие задачи пока под вопросом.

Также были показаны пусковые установки с ракетами неизвестного типа, впервые представленные в 2020 году. По предположению аналитиков, это может быть зенитный ракетный комплекс, находящийся на этапе доводки.

Беспилотные системы КНДР Фото: ТАСС

Баллистические ракеты

Существенную часть парада заняла демонстрация тактических и стратегических ракет.

Hwansong-11Na (KN-24) — баллистическая ракета, внешне напоминающая американскую ATACMS.

Hwasong-11Ma — новая двухступенчатая версия ракеты KN-23, копирующая российский "Искандер". Впервые показана с гиперзвуковым блоком, однако эксперты сомневаются в его реальном функционировании.

Hwasong-16B — баллистическая ракета средней дальности с аналогичным гиперзвуковым блоком.

Завершала парад Hwasong-20 — межконтинентальная твердотопливная баллистическая ракета на мобильном шасси. По оценкам, ее дальность может достигать 15 000 км.

Тактический ракетный комплекс Hwasong-11Ma Фото: Открытые источники

Баллистическая ракета Hwasong-16B

Межконтинентальная баллистическая ракета Hwasong-20 Фото: Открытые источники

Парад в Пхеньяне подтвердил, что КНДР систематические наращивает арсенал различных систем вооружения, однако пока остается неясным, какие из них реально боеспособны.

Ранее сообщалось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын устроил в Пхеньяне "праздник русского мира". Для участия в концерте привлекли российского певца "Шамана", а также артистов балетной труппы Аллы Духовой "Тодес", коллектив Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого и Ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Напомним, OSINT-аналитики рассказали, в каком состоянии танковые резервы ВС РФ на четвертом году войны в Украине.