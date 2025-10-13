Військовий парад у КНДР: що може закупити Росія слідом за "Коксанами" і РСЗВ М1991 (фото)

Під час святкування 80-річчя Робітничої партії КНДР пройшов військовий парад, в якому, крім демонстрації урочистої частини, відбулося і порівняно невелике, але концентроване проходження нової військової техніки. Теоретично деякі зразки північнокорейської зброї можуть бути закуплені Москвою.

9 жовтня заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв відвідав Північну Корею, що стало першим візитом російського політика такого високого рівня після червневої поїздки Володимира Путіна в Пхеньян.

З цього приводу оглядачі Defense Express зазначили, що візит, очевидно, свідчить про те, що КНДР є єдиним військовим союзником РФ і постачальником зброї. Тому військовий парад у Пхеньяні та присутність на ньому російської делегації можна розглядати в контексті потенційних поставок до Росії нових зразків північнокорейської зброї.

Що показали на параді в Пхеньяні

Танки

Першою в колоні йшла нова модель танка "Чхонма-20" (західний індекс M2024). Зазначається, що він має 125-мм гармату з орієнтовною довжиною ствола 55 калібрів, комплекс активного захисту і дистанційно керований кулеметний модуль. При цьому аналітики підкреслили ймовірність того, що деякі елементи можуть бути бутафорією.

Північнокорейський танк "Чхонма-20" Фото: Відкриті джерела

Артилерія та РСЗВ

Слідом з'явилися 152-мм самохідні артилерійські установки M2018. Ці машини не були показані на офіційних фото, проте спостерігачі підтвердили їхню присутність на параді.

Окрему увагу викликала нова реактивна система залпового вогню на 22 короткі ракети. Судячи з розмірів боєприпасів, їхня дальність обмежується кількома десятками кілометрів. Перед пусковим блоком помітний великий циліндричний модуль, імовірно пов'язаний з радіотехнічним обладнанням.

Далі пройшли установки KN-25 калібру 600 мм, із заявленою дальністю до 400 км. Від попередніх варіантів вони відрізняються переробленою кабіною.

Ще одна система візуально копіює американські HIMARS, проте в пусковому пакеті розміщені напрямні під старі північнокорейські реактивні снаряди калібру 122 і 240 мм. Експерти вважають, що перед публікою показали швидше демонстраційний макет, ніж повноцінний бойовий зразок.

Північнокорейська система залпового вогню Фото: Відкриті джерела

Північнокорейська система залпового вогню дальнього радіусу дії Фото: Відкриті джерела

Безпілотні та баражуючі боєприпаси

Уперше були показані копії ізраїльських баражуючих боєприпасів Harop. Випробування цих апаратів раніше демонструвалися північнокорейськими ЗМІ. При цьому оригінальний Harop призначений для ураження радіолокаційних станцій, тоді як здатність північнокорейського аналога виконувати такі завдання поки що під питанням.

Також було показано пускові установки з ракетами невідомого типу, вперше представлені 2020 року. За припущенням аналітиків, це може бути зенітний ракетний комплекс, що перебуває на етапі доведення.

Безпілотні системи КНДР Фото: ТАСС

Балістичні ракети

Істотну частину параду зайняла демонстрація тактичних і стратегічних ракет.

Hwansong-11Na (KN-24) — балістична ракета, що зовні нагадує американську ATACMS.

Hwasong-11Ma — нова двоступенева версія ракети KN-23, що копіює російський "Іскандер". Вперше показана з гіперзвуковим блоком, проте експерти сумніваються в його реальному функціонуванні.

Hwasong-16B — балістична ракета середньої дальності з аналогічним гіперзвуковим блоком.

Завершувала парад Hwasong-20 — міжконтинентальна твердопаливна балістична ракета на мобільному шасі. За оцінками, її дальність може досягати 15 000 км.

Тактичний ракетний комплекс Hwasong-11Ma Фото: Відкриті джерела

Балістична ракета Hwasong-16B

Міжконтинентальна балістична ракета Hwasong-20 Фото: Відкриті джерела

Парад у Пхеньяні підтвердив, що КНДР систематично нарощує арсенал різноманітних систем озброєння, проте поки що залишається незрозумілим, які з них реально боєздатні.

