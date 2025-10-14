Рютте призвал не сбивать российские самолеты: генсек НАТО определил условия для атак (видео)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказал свою позицию во время выступления в Любляне, (Словения). Он заявил, что Альянс должен давать пропорциональный ответ на нарушение воздушного пространства.

Как сообщает Clash Report, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал не сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство Альянса, при отсутствии прямой угрозы. Свою позицию он подробно изложил во время сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Любляне.

Марк Рютте отметил, что действия Альянса должны быть пропорциональными. Он четко очертил два возможных сценария развития событий.

"Нам не нужно сбивать российские самолеты только потому, что они вошли в наше воздушное пространство. Нам нужен пропорциональный ответ", — заявил генеральный секретарь.

"Если самолет представляет угрозу, у нас есть полномочия его сбить. Если самолет не представляет угрозы, вы не собираетесь его сбивать, тогда мы осторожно выведем его из нашего воздушного пространства", — отметил Рютте.

Это мнение Рютте подтвердил в ответ на вопросы членов парламента от стран Балтии. Они призвали к более решительным действиям, в частности к атаке на нарушителей. Генеральный секретарь объяснил такую позицию силой самого Альянса.

"И мы гораздо сильнее россиян. Нам не нужно сбивать российские самолеты, потому что они входят в наше воздушное пространство", — подчеркнул Рютте. Он повторил, что уничтожение самолета станет лишь крайней мерой в случае очевидной угрозы.

Рютте привел гипотетический пример для сравнения. Он отметил, что слабая сторона могла бы действовать иначе.

"Если бы мы были слабыми, вы могли бы подумать: "Ладно, мы слабые, поэтому мы должны немедленно показать им, что каждый раз, когда они вторгаются в наше воздушное пространство, мы их сбиваем", — пояснил генсек.

Однако, по его мнению, реальная сила НАТО позволяет действовать сдержанно и взвешенно. Такое поведение должно соответствовать принципам Альянса.

"Но мы сильны, и наш пропорциональный ответ четко дает россиянам понять, что мы не рады такому вторжению", — сказал Марк Рютте.

В то же время генсек обратил внимание на необходимость дальнейшего усиления обороноспособности. Он призвал страны-члены продолжать наращивать военные расходы и потенциал.

Рютте отметил, что даже значительная мощность НАТО не гарантирует полной защиты от серьезного вреда в случае открытого военного противостояния. Поэтому Альянс должен стремиться к постоянному укреплению.

