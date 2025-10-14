Рютте закликав не збивати російські літаки: генсек НАТО визначив умови для атак (відео)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив свою позицію під час виступу в Любляні, (Словенія). Він заявив, що Альянс має давати пропорційну відповідь на порушення повітряного простору.

Related video

Як повідомляє Clash Report, генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав не збивати російські літаки, які порушують повітряний простір Альянсу, за відсутності прямої загрози. Свою позицію він детально виклав під час сесії Парламентської асамблеї НАТО у Любляні.

Марк Рютте зазначив, що дії Альянсу мають бути пропорційними. Він чітко окреслив два можливі сценарії розвитку подій.

"Нам не потрібно збивати російські літаки лише тому, що вони увійшли в наш повітряний простір. Нам потрібна пропорційна відповідь", — заявив генеральний секретар.

Марк Рютте висловив свою позицію під час виступу в Любляні

"Якщо літак становить загрозу, у нас є повноваження його збити. Якщо літак не становить загрози, ви не збираєтеся його збивати, тоді ми обережно виведемо його з нашого повітряного простору", – зазначив Рютте.

Цю думку Рютте підтвердив у відповідь на запитання членів парламенту від країн Балтії. Вони закликали до більш рішучих дій, зокрема до атаки на порушників. Генеральний секретар пояснив таку позицію силою самого Альянсу.

"І ми набагато сильніші за росіян. Нам не потрібно збивати російські літаки, бо вони входять у наш повітряний простір", — наголосив Рютте. Він повторив, що знищення літака стане лише крайнім заходом у разі очевидної загрози.

Рютте навів гіпотетичний приклад для порівняння. Він зазначив, що слабка сторона могла б діяти інакше.

"Якби ми були слабкими, ви могли б подумати: "Гаразд, ми слабкі, тому ми повинні негайно показати їм, що щоразу, коли вони вторгаються в наш повітряний простір, ми їх збиваємо", — пояснив генсек.

Однак, на його думку, реальна сила НАТО дозволяє діяти стримано та виважено. Така поведінка має відповідати принципам Альянсу.

"Але ми сильні, і наша пропорційна відповідь чітко дає росіянам зрозуміти, що ми не раді таким вторгненням", — сказав Марк Рютте.

Водночас генсек звернув увагу на необхідність подальшого посилення обороноздатності. Він закликав країни-члени продовжувати нарощувати військові витрати та потенціал.

Рютте зауважив, що навіть значна потужність НАТО не гарантує повного захисту від серйозної шкоди у разі відкритого військового протистояння. Тому Альянс має прагнути до постійного зміцнення.

Як повідомляв Фокус, Марк Рютте заявив, що потреби збивати російські МіГ-31 над Естонією не було.

Фокус також писав, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте розкрив можливий фінал війни в Україні.