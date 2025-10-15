Штурмовики А-10 сбивают "шахеды": откуда на американских самолетах метки дронов (фото)

Воздушные силы США начали использовать легендарные штурмовики A-10 Thunderbolt II для уничтожения иранских ударных дронов "Шахед", применяя высокоточные 70-миллиметровые управляемые ракеты APKWS. На одном из самолетов были замечены две отметки, указывающие на сбитые беспилотники.

Фотографии с характерными треугольными отметками на американских самолетах были опубликованы в социальной сети X.

Как сообщает издание The War Zone, данный штурмовик входил в состав 124-го истребительного авиаполка Национальной гвардии США, который недавно вернулся с зарубежного развертывания вместе с 11 другими самолетами A-10. По данным источников, они могли участвовать в операциях против иранских "Шахедов" во время 12-дневного конфликта между Ираном и Израилем, когда силы США активно сбивали воздушные цели в регионе.

Представители 124-го полка отказались комментировать эпизод, сославшись на "соображения безопасности".

Оружие против дронов — как работают ракеты APKWS

В июле обозреватели сообщали, что управляемые ракеты APKWS II, адаптированная для воздушных боев, вошла в арсенал штурмовиков A-10. По информации Пентагона на них было установлено программное обеспечение FALCO, позволяющее повысить вероятность поражение малых воздушных целей.

Аналитики отметили, что несмотря на отсутствие встроенного радара, A-10 может получать данные о целях от внешних источников — самолетов-разведчиков, беспилотников или наземных РЛС. В качестве альтернативы возможно использование подвесной радиолокационной станции для обнаружения дронов типа "Шахед".

В итоге данное решение может продлить срок службы A-10 Thunderbolt II несмотря на планы ВВС США постепенно списывать их. По сообщениям американских СМИ, в 2025 году Пентагон существенно сократил планы по выводу A-10 из эксплуатации, поскольку самолеты вновь доказали свою эффективность в современных воздушных операциях.

Напомним, обозреватели 19FortyFive выясняли, почему штурмовики A-10 так и не попали в Украину несмотря на боевую репутацию и культовый статус самолетов. Отмечалось, что решение обусловлено реальной уязвимостью машин в условиях современной войны и малой заинтересованностью украинской стороны этой платформой.

