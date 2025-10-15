Штурмовики А-10 збивають "шахеди": звідки на американських літаках мітки дронів (фото)

Повітряні сили США почали використовувати легендарні штурмовики A-10 Thunderbolt II для знищення іранських ударних дронів "Шахед", застосовуючи високоточні 70-міліметрові керовані ракети APKWS. На одному з літаків було помічено дві позначки, що вказують на збиті безпілотники.

Фотографії з характерними трикутними позначками на американських літаках були опубліковані в соціальній мережі X.

Як повідомляє видання The War Zone, цей штурмовик входив до складу 124-го винищувального авіаполку Національної гвардії США, який нещодавно повернувся із закордонного розгортання разом з 11 іншими літаками A-10. За даними джерел, вони могли брати участь в операціях проти іранських "Шахедів" під час 12-денного конфлікту між Іраном та Ізраїлем, коли сили США активно збивали повітряні цілі в регіоні.

Представники 124-го полку відмовилися коментувати епізод, пославшись на "міркування безпеки".

Зброя проти дронів — як працюють ракети APKWS

У липні оглядачі повідомляли, що керовані ракети APKWS II, адаптована для повітряних боїв, увійшла в арсенал штурмовиків A-10. За інформацією Пентагону, на них було встановлено програмне забезпечення FALCO, що дає змогу підвищити ймовірність ураження малих повітряних цілей.

Аналітики зазначили, що попри відсутність вбудованого радара, A-10 може отримувати дані про цілі від зовнішніх джерел — літаків-розвідників, безпілотників або наземних РЛС. Як альтернатива можливе використання підвісної радіолокаційної станції для виявлення дронів типу "Шахед".

У підсумку це рішення може продовжити термін служби A-10 Thunderbolt II попри плани ВПС США поступово списувати їх. За повідомленнями американських ЗМІ, у 2025 році Пентагон істотно скоротив плани щодо виведення A-10 з експлуатації, оскільки літаки знову довели свою ефективність у сучасних повітряних операціях.

Нагадаємо, оглядачі 19FortyFive з'ясовували, чому штурмовики A-10 так і не потрапили в Україну, попри бойову репутацію та культовий статус літаків. Зазначалося, що рішення зумовлене реальною уразливістю машин в умовах сучасної війни та малою зацікавленістю української сторони цією платформою.

