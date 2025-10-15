В киевском ТЦК отреагировали на скандальные фото столичного сборного пункта: не гостиница-люкс

После публикации ведущей и блогером Раминой Эсхакзай в сети фотографий, сделанных в распределительном центре ДВРЗ в Киевской городском территориальном центре комплектования и социальной поддержки отреагировали на резонанс.

В ТЦК заявили, что опубликованная информация не имеет к ним никакого отношения.

"Для предотвращения распространения искаженной информации, сообщаем, что на материалах изображены фото, которые выдают за сборный пункт города Киева, какого-либо подтверждения, что это именно он, не имеет. Также советуем гражданам проявить сознание и убирать последствия своей жизнедеятельности в местах общего пользования, а не фотографировать и выдавать фото за сборный пункт, тем самым дискредитируя Вооруженные Силы Украины", — заявили военные.

Они заверили, что на сборном пункте поддерживается чистота и надлежащий порядок.

"Действительно, условия здесь не класса "гостиница -люкс". Ведь деньги, выделяемые на Силы Обороны Украины, в первую очередь тратятся на оружие и средства поражения, а не на косметические ремонты", — подчеркнули в террцентре.

Граждан призвали проверять информацию на достоверность и не распространять "непроверенные обезображенные и манипулятивные сообщения", а также напомнили телефоны, по которым можно узнать все необходимое.

В комментариях некоторые пользователи весьма скептически отнеслись к пояснению ТЦК.

"В вашем центе находились тысячи ребят, которые могут это подтвердить – имели бы смелость признать и исправить", "Не в сети распространяется, а на странице известной блогерши, которая очень многое сделала для поддержки сил обороны. Имейте смелость пригласить ее или других представителей СМИ в гости, а не занимаетесь продуцированием откровенно некорректных ответов", "Предлагаю вам пригласить журналистов на экскурсию, чтобы развенчать те "ложные фото", – пишут под публикацией.

Напомним, накануне Рамина Эсхакзай показала в Instagram фото, которые, как утверждает, были сделаны на сборном пункте призывников Киевского городского и областного военных комиссариатов, более известном как распределительный центр ДВРЗ. На них – ужасная антисанитария в туалетах, грязные матрасы и белье, скудная еда.

Ранее сообщалось, что в Тернопольском областном ТЦК и СП анонсировали боевые бригады оповещения. В свою очередь журналист Ян Доброносов предложил ввести ответственность для тех, кто публикует видео с мобилизацией сотрудниками ТЦК.