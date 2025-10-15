У київському ТЦК відреагували на скандальні фото столичного збірного пункту: не готель-люкс

Після публікації ведучою та блогеркою Раміною Есхакзай у мережі фотографій, зроблених у розподільчому центрі ДВРЗ, у Київському міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відреагували на резонанс.

У ТЦК заявили, що опублікована інформація не має до них жодного стосунку.

"Задля запобігання поширенню викривленої інформації, повідомляємо, що на матеріалах зображено фото, які видають за збірний пункт міста Києва, будь-якого підтвердження, що це саме він, не має. Також радимо громадянам проявити свідомість і прибирати наслідки своєї життєдіяльності в місцях загального користування, а не фотографувати та видавати фото за збірний пункт, тим самим дискредитуючи Збройні Сили України", — заявили військові.

Вони запевнили, що на збірному пункті підтримується чистота і належний порядок.

"Дійсно, умови тут не класу "готель-люкс". Адже гроші, що виділяються на Сили Оборони України, насамперед витрачаються на зброю та засоби ураження, а не на косметичні ремонти", — наголосили в терцентрі.

Громадян закликали перевіряти інформацію на достовірність і не поширювати "неперевірені спотворені та маніпулятивні повідомлення", а також нагадали телефони, за якими можна дізнатися все необхідне.

У коментарях деякі користувачі вельми скептично поставилися до пояснення ТЦК.

"У вашому центі перебували тисячі хлопців, які можуть це підтвердити — мали б сміливість визнати і виправити", "Не в мережі поширюється, а на сторінці відомої блогерки, яка дуже багато зробила для підтримки сил оборони. Майте сміливість запросити її чи інших представників ЗМІ в гості, а не займаєтеся продукуванням відверто некоректних відповідей", "Пропоную вам запросити журналістів на екскурсію, щоб розвінчати ті "неправдиві фото", — пишуть під публікацією.

Нагадаємо, напередодні Раміна Есхакзай показала в Instagram фото, які, як стверджує, були зроблені на збірному пункті призовників Київського міського та обласного військових комісаріатів, більш відомому як розподільний центр ДВРЗ. На них — жахлива антисанітарія в туалетах, брудні матраци та білизна, мізерна їжа.

