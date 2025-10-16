Мобилизация 2025 касается пенсионеров 60+: кого могут вернуть на службу

Пенсионный фонд Украины подтвердил, что в государстве состоят на учете более 160 тысяч военных пенсионеров мобилизационного возраста. Часть из них может быть привлечена к службе в рамках обновленной кампании мобилизации 2025, которую готовит правительство.

Как сообщает "Телеграф" со ссылкой на данные Пенсионного фонда: к категории военных пенсионеров относятся не только бывшие военнослужащие Вооруженных сил Украины, но и ветераны МВД, СБУ, Нацгвардии, Государственной пограничной службы и других силовых ведомств. Многие из них оставили службу после достижения выслуги лет или во время реформирования сектора безопасности. Согласно законодательству, каждый из этих граждан может быть повторно привлечен к службе в случае необходимости обороны государства.

Кто входит в резерв мобилизации

По официальной статистике Пенсионного фонда, в Украине более 160 тысяч военных пенсионеров соответствуют критериям мобилизационного резерва.

Количество военных пенсионеров:

47 тысяч работают в гражданском секторе;

98 тысяч официально не имеют места работы;

15,5 тысячи остаются на военной службе;

104 человека уже вернулись в армию — добровольно или по мобилизации.

В подсчет не входят лица с инвалидностью — речь идет только о тех, кто получает пенсию за выслугу лет. В структуре резерва большинство составляют бывшие офицеры, сержанты и специалисты технических служб. Именно они могут быть задействованы в случае усиления мобилизационных мероприятий в 2025 году.

Мобилизация пенсионеров: правовые аспекты

Закон о мобилизации 2025 года не запрещает повторный призыв военных пенсионеров. Если предыдущая должность ликвидирована, человека могут назначить на смежную или более низкую позицию, сохраняя воинское звание и предыдущие льготы.

Отказ от такого предложения может быть квалифицирован как уклонение от мобилизации, что предусматривает административную или уголовную ответственность.

При этом закон предусматривает медицинскую проверку состояния здоровья, поэтому лица с ограничениями или хроническими заболеваниями освобождаются от службы.

Мобилизация военных пенсионеров — не обязательная, а выборочная процедура, направленная на усиление кадрового резерва. В первую очередь рассматривают кандидатов, которые имеют актуальные военно-технические специальности или опыт командования подразделениями.

Массовый призыв военных пенсионеров не планируется

Несмотря на обновление учета, массового призыва пенсионеров пока не объявлено. В Генеральном штабе ВСУ сообщают, что списки формируются исключительно для оперативного реагирования, а решение о призыве будут принимать при необходимости.

Официально не раскрывается, сколько человек этой категории уже было мобилизовано. По неофициальным оценкам экспертов, речь идет о сотнях людей, преимущественно офицеров запаса, которые добровольно вернулись в ряды Вооруженных сил.

Эксперты отмечают, что военные пенсионеры составляют ценный кадровый ресурс для армии Украины. Их опыт боевых действий, дисциплина и знания военной службы являются весомым преимуществом, особенно в контексте подготовки новых подразделений. В то же время подчеркивается, что участие пенсионеров в мобилизации должно быть добровольным и согласованным с медицинскими требованиями.

Психологический и социальный аспекты

Вопрос призыва людей старше 60 лет вызывает общественную дискуссию. Большинство военных пенсионеров уже отслужили более двух десятилетий, имеют проблемы со здоровьем и не планируют возвращаться в армию. В то же время государство признает их важную роль в подготовке младших бойцов — в роли инструкторов, советников или консультантов.

В некоторых регионах Украины уже создаются учебные центры резервистов, где опытные ветераны помогают готовить мобилизованных. Такие инициативы позволяют совместить практический опыт старших военных с новыми стандартами боевой подготовки.

Аналитики отмечают, что обновление списков военных пенсионеров не означает немедленной мобилизации. Это часть системы управления оборонными ресурсами, которую государство внедряет в соответствии с требованиями времени.

Цель процесса — обеспечить эффективный резерв армии Украины на случай длительного конфликта или масштабных боевых действий.

Напомним, новый закон о мобилизации 2025 года уточняет возрастные границы, порядок медицинских комиссий и категории лиц, которые могут быть призваны. В документе впервые детально определена процедура учета пенсионеров силовых структур и их роль в системе оборонного резерва.

