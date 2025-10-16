Мобілізація 2025 торкається пенсіонерів 60+: кого можуть повернути на службу

Пенсійний фонд України підтвердив, що у державі перебувають на обліку понад 160 тисяч військових пенсіонерів мобілізаційного віку. Частина з них може бути залучена до служби в межах оновленої кампанії мобілізації 2025, яку готує уряд.

Як повідомляє "Телеграф" з посиланням на дані Пенсійного фонду: до категорії військових пенсіонерів належать не лише колишні військовослужбовці Збройних сил України, а й ветерани МВС, СБУ, Нацгвардії, Державної прикордонної служби та інших силових відомств. Багато з них залишили службу після досягнення вислуги років або під час реформування сектору безпеки. Відповідно до законодавства, кожен із цих громадян може бути повторно залучений до служби у разі потреби оборони держави.

Хто входить до резерву мобілізації

За офіційною статистикою Пенсійного фонду, в Україні понад 160 тисяч військових пенсіонерів відповідають критеріям мобілізаційного резерву.

Кількість військових пенсіонерів:

47 тисяч працюють у цивільному секторі;

98 тисяч офіційно не мають місця роботи;

15,5 тисячі залишаються на військовій службі;

104 особи вже повернулися до війська — добровільно або за мобілізацією.

До підрахунку не входять особи з інвалідністю — йдеться лише про тих, хто отримує пенсію за вислугу років. У структурі резерву більшість становлять колишні офіцери, сержанти та спеціалісти технічних служб. Саме вони можуть бути задіяні у разі посилення мобілізаційних заходів у 2025 році.

Мобілізація пенсіонерів: правові аспекти

Закон про мобілізацію 2025 року не забороняє повторний призов військових пенсіонерів. Якщо попередня посада ліквідована, людину можуть призначити на суміжну або нижчу позицію, зберігаючи військове звання і попередні пільги.

Відмова від такої пропозиції може бути кваліфікована як ухилення від мобілізації, що передбачає адміністративну або кримінальну відповідальність.

При цьому закон передбачає медичну перевірку стану здоров’я, тому особи з обмеженнями чи хронічними захворюваннями звільняються від служби.

Мобілізація військових пенсіонерів — не обов’язкова, а вибіркова процедура, спрямована на посилення кадрового резерву. У першу чергу розглядають кандидатів, які мають актуальні військово-технічні спеціальності або досвід командування підрозділами.

Масовий призов військових пенсіонерів не планується

Попри оновлення обліку, масового призову пенсіонерів наразі не оголошено. У Генеральному штабі ЗСУ повідомляють, що списки формуються виключно для оперативного реагування, а рішення про призов ухвалюватимуть за потреби.

Офіційно не розкривається, скільки осіб цієї категорії вже було мобілізовано. За неофіційними оцінками експертів, ідеться про сотні людей, переважно офіцерів запасу, які добровільно повернулися до лав Збройних сил.

Експерти зазначають, що військові пенсіонери становлять цінний кадровий ресурс для армії України. Їхній досвід бойових дій, дисципліна та знання військової служби є вагомою перевагою, особливо у контексті підготовки нових підрозділів. Водночас підкреслюється, що участь пенсіонерів у мобілізації має бути добровільною і узгодженою з медичними вимогами.

Психологічний і соціальний аспекти

Питання призову людей віком понад 60 років викликає суспільну дискусію. Більшість військових пенсіонерів уже відслужили понад два десятиліття, мають проблеми зі здоров’ям і не планують повертатися до армії. Водночас держава визнає їх важливу роль у підготовці молодших бійців — у ролі інструкторів, радників або консультантів.

У деяких регіонах України вже створюються навчальні центри резервістів, де досвідчені ветерани допомагають готувати мобілізованих. Такі ініціативи дають змогу поєднати практичний досвід старших військових із новими стандартами бойової підготовки.

Аналітики наголошують, що оновлення списків військових пенсіонерів не означає негайної мобілізації. Це частина системи управління оборонними ресурсами, яку держава впроваджує відповідно до вимог часу.

Мета процесу — забезпечити ефективний резерв армії України на випадок тривалого конфлікту або масштабних бойових дій.

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію 2025 року уточнює вікові межі, порядок медичних комісій і категорії осіб, що можуть бути призвані. У документі вперше детально визначено процедуру обліку пенсіонерів силових структур та їхню роль у системі оборонного резерву.

