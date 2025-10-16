Будут ли продлевать военное положение в Украине: что готовит Рада

В Верховной Раде Украины готовятся к новому рассмотрению законов о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Рада снова рассмотрит вопрос о продлении действия военного положения уже 21 октября, планируя продление срока до февраля 2026 года.

Related video

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, Верховная Рада Украины снова продлит военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 суток — с 5 ноября 2025 года до февраля 2026-го. 20 октября в парламент поступят соответствующие законопроекты для утверждения указов Президента Владимира Зеленского.

Сообщение Железняка Фото: Скриншот/Telegram

Согласно процедуре, сначала законы должны рассмотреть в комитете, после чего вынести на голосование в сессионном зале. Для одобрения нужно не менее 226 голосов депутатов. После этого Президент подпишет законы о продлении военного положения и мобилизации.

Законодательные инициативы по мобилизации 2025

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения и срока всеобщей мобилизации. Законопроект № 13472 предусматривает продление всеобщей мобилизации на 90 суток с 7 августа 2025 года.

16 апреля 2024 года Президент подписал закон об усилении мобилизационных мероприятий, включающий:

снижение призывного возраста с 27 до 25 лет;

отмена статуса "ограниченно годный", позволявшего служить в тыловых частях;

обязательная личная явка мужчин в призывные центры для медосмотра.

Эти изменения являются продолжением положений от августа 2023 года, которые упростили требования для поступления в десантно-штурмовые войска и морскую пехоту, а также сократили освобождение от медицинского осмотра.

История мобилизации в Украине

С начала полномасштабного вторжения России Верховная Рада 14 раз продлевала мобилизацию:

24 февраля — 25 мая 2022 года;

25 мая — 23 августа 2022 года;

23 августа — 21 ноября 2022 года;

21 ноября 2022 года — 19 февраля 2023 года;

19 февраля — 20 мая 2023 года;

20 мая — 18 августа 2023 года;

18 августа — 15 ноября 2023 года;

15 ноября 2023 года — 14 февраля 2024 года;

4 мая — 11 августа 2024 года;

12 августа — 9 ноября 2024 года;

10 ноября 2024 года — 8 февраля 2025 года;

8 февраля — 9 мая 2025 года;

9 мая — 6 августа 2025 года;

7 августа — 5 ноября 2025 года.

Кто подлежит мобилизации

Согласно действующим правилам, под мобилизацию подлежат мужчины в возрасте 25-60 лет, которые прошли медицинскую комиссию и женщины с медицинским образованием — добровольно.

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине были введены 24 февраля 2022 года и позволяют применять их на срок до 90 дней с возможностью многократного продления военного положения.

Процедура продления военного положения и мобилизации

21 октября Рада снова рассмотрит вопрос о продлении действия военного положения;

комитет Рады оценит законопроекты перед вынесением на голосование;

для одобрения необходимы 226+ голосов;

после голосования Президент подпишет законы и Рада снова продолжит военное положение и мобилизацию.

Как сообщал Фокус, в ряды украинских Вооруженных сил продолжают призывать военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет. Ведь в Украине действует военное положение, которое продлили до 9 ноября 2025 года.

Фокус также писал, что мобилизация 2025 касается и пенсионеров 60+.