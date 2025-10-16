Чи будуть продовжувати воєнний стан в Україні: що готує Рада

У Верховній Раді України готуються до нового розгляду законів про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Рада знову розгляне питання про продовження дії воєнного стану вже 21 жовтня, плануючи подовження терміну до лютого 2026 року.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, Верховна Рада України знову продовжить воєнний стан та загальну мобілізацію на 90 діб — з 5 листопада 2025 року до лютого 2026-го. 20 жовтня до парламенту надійдуть відповідні законопроєкти для затвердження указів Президента Володимира Зеленського.

Повідомлення Железняка Фото: Скриншот/Telegram

Згідно з процедурою, спершу закони мають розглянути в комітеті, після чого винести на голосування в сесійній залі. Для схвалення потрібно щонайменше 226 голосів депутатів. Після цього Президент підпише закони про продовження воєнного стану та мобілізації.

Законодавчі ініціативи щодо мобілізації 2025

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про продовження воєнного стану та строку загальної мобілізації. Законопроєкт № 13472 передбачає продовження загальної мобілізації на 90 діб з 7 серпня 2025 року.

16 квітня 2024 року Президент підписав закон про посилення мобілізаційних заходів, що включає:

зниження призовного віку з 27 до 25 років;

скасування статусу «обмежено придатний», що дозволяв служити в тилових частинах;

обов’язкове особисте явлення чоловіків до призовних центрів для медогляду.

Ці зміни є продовженням положень від серпня 2023 року, які спростили вимоги для вступу до десантно-штурмових військ та морської піхоти, а також скоротили звільнення від медичного огляду.

Історія мобілізації в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Верховна Рада 14 разів подовжувала мобілізацію:

24 лютого — 25 травня 2022 року;

25 травня — 23 серпня 2022 року;

23 серпня — 21 листопада 2022 року;

21 листопада 2022 — 19 лютого 2023 року;

19 лютого — 20 травня 2023 року;

20 травня — 18 серпня 2023 року;

18 серпня — 15 листопада 2023 року;

15 листопада 2023 — 14 лютого 2024 року;

4 травня — 11 серпня 2024 року;

12 серпня — 9 листопада 2024 року;

10 листопада 2024 — 8 лютого 2025 року;

8 лютого — 9 травня 2025 року;

9 травня — 6 серпня 2025 року;

7 серпня — 5 листопада 2025 року.

Хто підлягає мобілізації

Згідно з чинними правилами, під мобілізацію підлягають чоловіки віком 25–60 років, які пройшли медичну комісію та жінки з медичною освітою — добровільно.

Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні були запроваджені 24 лютого 2022 року та дозволяють застосовувати їх на термін до 90 днів із можливістю багаторазового продовження воєнного стану.

Процедура продовження воєнного стану і мобілізації

21 жовтня Рада знову розгляне питання про продовження дії воєнного стану;

комітет Ради оцінить законопроєкти перед винесенням на голосування;

для схвалення необхідні 226+ голосів;

після голосування Президент підпише закони та Рада знову продовжить воєнний стан і мобілізацію.

Як повідомляв Фокус, до лав українських Збройних сил продовжують призивати військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років. Адже в Україні діє воєнний стан, який продовжили до 9 листопада 2025 року.

Фокус також писав, що мобілізація 2025 торкається і пенсіонерів 60+.