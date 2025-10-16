Солдаты КНДР помогают ВС РФ выслеживать позиции ВСУ в Сумской области (видео)

Командование ВС РФ привлекает подразделения северокорейских войск для поддержки операций в Сумской области.

Related video

С помощью дронов северокорейские наемники с территории Курской области выявляют позиции украинских военных в Сумской области и наводят по ним огонь противника, сообщили в Генштабе ВСУ, опубликовав видеоподтверждение.

По информации военных, Силы обороны Украины зафиксировали переговоры между северокорейскими операторами БПЛА и личным составом российской армии.

"Операторы северокорейских БПЛА осуществляли корректировку огня реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск. В связи с критическими потерями личного состава и провалом наступательной операции в Сумской области, руководство российской федерации продолжает привлекать подразделения из Северной Кореи к активным боевым действиям", – отметили в Генштабе.

Военное командование подчеркнуло, что ВСУ документируют все установленные факты участия иностранных формирований в вооруженной агрессии, а подразделения, которые воюют против Украины, являются законной целью ВСУ в соответствии с законами и правилами ведения войны.

Напомним, еще в августе сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может направить до 100 тысяч военнослужащих для участия в войне России против Украины.

В КНДР утверждают, что военные "выстраиваются в очередь", чтобы попасть на фронт. Ранее подразделения из Северной Кореи уже привлекались к операциям в Курской области, которые там назвали "успешными".

Семьям северокорейских солдат, которые погибли, сражаясь на стороне России в войне против Украины, Ким Чен Ын пообещал "прекрасную жизнь" и новые квартиры.

Ранее сообщалось, что боец ВСУ раскрыл детали штурмовых действий россиян под Сумами.