Солдати КНДР допомагають ЗС РФ вистежувати позиції ЗСУ в Сумській області (відео)

Командування ЗС РФ залучає підрозділи північнокорейських військ для підтримки операцій у Сумській області.

За допомогою дронів північнокорейські найманці з території Курської області виявляють позиції українських військових у Сумській області та наводять по них вогонь противника, повідомили в Генштабі ЗСУ, опублікувавши відеопідтвердження.

За інформацією військових, Сили оборони України зафіксували переговори між північнокорейськими операторами БПЛА та особовим складом російської армії.

"Оператори північнокорейських БПЛА здійснювали коригування вогню реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ. У зв'язку з критичними втратами особового складу та провалом наступальної операції в Сумській області, керівництво російської федерації продовжує залучати підрозділи з Північної Кореї до активних бойових дій", — зазначили в Генштабі.

Військове командування наголосило, що ЗСУ документують усі встановлені факти участі іноземних формувань у збройній агресії, а підрозділи, що воюють проти України, є законною ціллю ЗСУ відповідно до законів і правил ведення війни.

Нагадаємо, ще в серпні повідомлялося, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин може направити до 100 тисяч військовослужбовців для участі у війні Росії проти України.

У КНДР стверджують, що військові "шикуються в чергу", щоб потрапити на фронт. Раніше підрозділи з Північної Кореї вже залучалися до операцій у Курській області, які там назвали "успішними".

Сім'ям північнокорейських солдатів, які загинули, б'ючись на боці Росії у війні проти України, Кім Чен Ин пообіцяв "прекрасне життя" і нові квартири.

