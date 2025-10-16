Три медика ВСУ в Лондоне спасли мужчину, который попал в ДТП (фото)

Медики 3-го корпуса ВСУ во время отпуска в Великобритании спасли жизнь мужчине, который попал в ДТП. Военнослужащие с позывными "София", "Мивина" и "Ребекка" остановили кровотечение у пострадавшего и контролировали его жизненные показатели до прибытия "скорой".

Историю спасения британца медиками 3-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины рассказала 16 октября пресс-служба подразделения. Украинские военные стали свидетелями автомобильной аварии, когда проезжали мимо на такси.

Пресс-служба корпуса рассказала, что "София", "Мивина" и "Ребекка" попросили таксиста остановиться и без колебаний бросились на помощь пострадавшему. Медики провели стабилизационные действия: остановили кровотечение, наложили повязку на раны и контролировали жизненные показатели мужчины, пока не прибыла карета экстренной медицинской помощи.

Медики 3 армейского корпоса оказали помощь пострадавшему в ДТП в Лондоне Фото: Telegram

Пострадавший мужчина в аварии получил серьезные травмы, однако украинским военнослужащим удалось стабилизировать его состояние на месте происшествия. Британские медики оперативно доставили его в больницу.

В 3-м корпусе отметили, что медики приехали в Лондон на презентацию биографического фильма в рамках проекта "ВАРТА".

Медики "Ребекка", "Мивина" и "София" спасли мужчину во время отпуска в Лондоне Фото: Telegram

Напомним, 11 марта СМИ рассказывали, что украинский военный спас парня в Венеции. Неизвестный ударил подростка ножом в бедро, а военнослужащий Сил обороны Украины смог остановить кровотечение с помощью турникета, который имел с собой.

В декабре 2024 года 72-летняя медик "Азова" Татьяна Теплюк рассказывала о своей службе, обороне Мариуполя и жизненной философии, которая помогла пережить российский плен.