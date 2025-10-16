Три медикині ЗСУ в Лондоні врятували чоловіка, який потрапив у ДТП (фото)

Медикині 3-го корпусу ЗСУ під час відпустки у Великій Британії врятували життя чоловіку, який потрапив у ДТП. Військовослужбовиці з позивними "Софія", "Мівіна" та "Ребека" зупинили кровотечу в постраждалого та контролювали його життєві показники до прибуття "швидкої".

Related video

Історію порятунку британця медикинями 3-го армійського корпусу Збройних сил України розповіла 16 жовтня пресслужба підрозділу. Українські військові стали свідками автомобільної аварії, коли проїжджали повз на таксі.

Пресслужба корпусу розповіла, що "Софія", "Мівіна" та "Ребека" попросили таксиста зупинитися та без вагань кинулися на допомогу постраждалому. Медикині провели стабілізаційні дії: зупинили кровотечу, наклали пов'язку на рани та контролювали життєві показники чоловіка, поки не прибула карета екстреної медичної допомоги.

Медикині 3 армійського корпосу надали допомогу постраждалому в ДТП у Лондоні Фото: Telegram

Постраждалий чоловік в аварії дістав серйозні травми, однак українським військовослужбовицям вдалося стабілізувати його стан на місці події. Британські медики оперативно доставили його до лікарні.

В 3-му корпусі зазначили, що медикині приїхали до Лондона на презентацію біографічного фільму в рамках проєкту "ВАРТА".

Медикині "Ребека", "Мівіна" та "Софія" врятували чоловіка під час відпустки в Лондоні Фото: Telegram

Нагадаємо, 11 березня ЗМІ розповідали, що український військовий врятував хлопця у Венеції. Невідомий вдарив підлітка ножем у стегно, а військовослужбовець Сил оборони України зміг зупинити кровотечу за допомогою турнікета, який мав із собою.

В грудні 2024 року 72-річна медикиня "Азову" Тетяна Теплюк розповідала про свою службу, оборону Маріуполя та життєву філософію, яка допомогла пережити російський полон.