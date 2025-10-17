У ТЦК "тормоза потеряны", над людьми просто издеваются: нардеп Скороход о мобилизации (видео)

Народный депутат Украины Анна Скороход сообщила, что в военных центрах комплектования нарушаются права людей и царит беспорядок. Она отметила, что на фронте наблюдается серьезный кризис из-за алкоголя и наркотиков.

Об этом Скороход заявила в интервью политическому YouTube-каналу "СУПЕРПОЗИЦИЯ". По ее словам, в системе мобилизации накопились серьезные проблемы, которые власть не спешит решать, а ситуация в ТЦК и на фронте свидетельствует об отсутствии контроля и дисциплины.

Интервью Анны Скороход

"О мобилизации... Мотивация у людей отсутствует, решать эти вопросы никто не хочет. Вот, предлагалась очень много раз и установить сроки службы, и рассмотреть вопрос демобилизации, потому что люди физически просто уже не выдерживают. Вот и морально не выдерживают", — сказала Анна Скороход.

Она пояснила, что значительная часть военных находится в истощенном состоянии, а командиры вынуждены обучать новых мобилизованных с нуля, тратя на это ресурсы и время.

"Процветает коррупция. Вы прекрасно видите, как людей отлавливают на улицах", — подчеркнула народный депутат.

По словам Скороход, нарушения происходят не только в процессе мобилизации, но и во время прохождения военно-врачебных комиссий.

"Мы видим, что происходит с правоохранителями — вместе с тцкшниками, вы же видите, гребут всех. У меня куча обращений, когда гребут людей с инвалидностью. Причем, если бы еще была инвалидность установлена с 22-го года, я бы так скептически отнеслась, а когда инвалидность с детства и пожизненная, и над людьми просто издеваются. Им ВВК пишет "годен". Случилось чудо: человек пришел на ВВК и его одним росчерком пера сделали полностью здоровым. Ну для чего такое делать? Это просто полная демотивация", — отметила депутат.

Скороход также обратила внимание на критическое состояние дисциплины среди военных на передовой.

"Воевать некем, людей не хватает. Поговорите с подразделениями, из мобилизованных можно выбрать двух из десяти. Большая проблема с наркотиками на фронте, большая проблема с алкоголем на фронте. И здесь и командиру ничего предъявить нельзя, потому что с такими людьми воевать невозможно, и они как бы дисциплину полностью уничтожают", — сказала она.

Депутат добавила, что ситуация напоминает "снежный ком", который государство не контролирует.

"Мне кажется, ТЦК сейчас вообще, что у них тормоза потеряны, что они делают, и как они себя ведут. В ТЦК вообще, в этих центрах содержания, какие там условия нечеловеческие. Знаете, как мне кажется, к собаке где-то лучше отношение, чем к людям в ТЦК. Я не понимаю, в чем проблема это изменить, мне это непонятно", — подытожила Скороход.

Напомним, что вопрос мобилизации в Украине неоднократно вызывал общественные дискуссии из-за отсутствия четких сроков службы и процедуры демобилизации. Правительство неоднократно обещало реформировать систему ТЦК, однако проблемы с прозрачностью, злоупотреблениями и нарушениями прав граждан остаются одними из самых острых в сфере обороны.

