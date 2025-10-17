Потрібні терміни служби та демобілізація, – нардепка Скороход (відео)

Народна депутатка України Анна Скороход повідомила, що у військових центрах комплектування порушуються права людей і панує безлад. Вона наголосила, що на фронті спостерігається серйозна криза через алкоголь та наркотики.

Про це Скороход заявила в інтерв’ю політичному YouTube-каналу "СУПЕРПОЗИЦІЯ". За її словами, у системі мобілізації накопичилися серйозні проблеми, які влада не поспішає вирішувати, а ситуація у ТЦК та на фронті свідчить про відсутність контролю та дисципліни.

Інтерв'ю Анни Скороход

"Про мобілізацію… Мотивація у людей відсутня, вирішувати ці питання ніхто не хоче. От, пропонувалася дуже багато разів і встановити терміни служби, і розглянути питання демобілізації, бо люди фізично просто вже не витримують. От і морально не витримують", — сказала Анна Скороход.

Вона пояснила, що значна частина військових перебуває у виснаженому стані, а командири змушені навчати нових мобілізованих з нуля, витрачаючи на це ресурси та час.

"Процвітає корупція. Ви прекрасно бачите, як людей відловлюють на вулицях", — наголосила народна депутатка.

За словами Скороход, порушення відбуваються не лише у процесі мобілізації, а й під час проходження військово-лікарських комісій.

"Ми бачимо, що відбувається з правоохоронцями — разом з тцкшниками, ви ж бачите, гребуть всіх. У мене купа звернень, коли гребуть людей з інвалідністю. Причому, якби ще була інвалідність встановлена з 22-го року, я б так скептично віднеслась, а коли інвалідність з дитинства і пожиттєва, і над людьми просто знущаються. Їм ВЛК пише "придатний". Сталося чудо: людина прийшла на ВЛК і її одним розчерком пера зробили повністю здоровою. Ну для чого таке робити? Це просто повна демотивація", — зазначила депутатка.

Скороход також звернула увагу на критичний стан дисципліни серед військових на передовій.

"Воювати ніким, людей не вистачає. Поговоріть з підрозділами, з мобілізованих можна обрати двох з десяти. Велика проблема з наркотиками на фронті, велика проблема з алкоголем на фронті. І тут і командиру нічого пред’явити не можна, бо з такими людьми воювати неможливо, і вони якби дисципліну повністю знищують", — сказала вона.

Депутатка додала, що ситуація нагадує "сніжний ком", який держава не контролює.

"Мені здається, ТЦК зараз взагалі, що в них тормоза втрачені, що вони роблять, і як вони поводяться. В ТЦК взагалі, у цих центрах тримання, які там умови нелюдські. Знаєте, як мені здається, до собаки десь краще відношення, ніж до людей в ТЦК. Я не розумію, в чому проблема це змінити, мені це незрозуміло", — підсумувала Скороход.

Нагадаємо, що питання мобілізації в Україні неодноразово викликало суспільні дискусії через відсутність чітких термінів служби та процедури демобілізації. Уряд неодноразово обіцяв реформувати систему ТЦК, однак проблеми із прозорістю, зловживаннями та порушеннями прав громадян залишаються одними з найгостріших у сфері оборони.

