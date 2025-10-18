Россияне атаковали "Шахедами" образовательное учреждение в Запорожье: какие последствия ночного обстрела (фото)

Ночью на 18 октября в Запорожье и области прогремела серия взрывов на фоне российской атаки "Шахедами". В городе в результате обстрела зафиксирован пожар и разрушения.

Россияне ударили в городе по объекту гражданской инфраструктуры. О последствиях рассказал председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Воздушная тревога в Запорожской области из-за угрозы вражеских дронов была объявлена около полуночи. По данным ОВА, всего над регионом было зафиксировано около трех беспилотников ударного типа.

Около 00:20 часов в Запорожской области прогремели взрывы, отметил Иван Федоров. Впоследствии, около 00:45 часов, взрывы прогремели в Запорожье, сообщили корреспонденты "Суспільного".

Вскоре в ОВА рассказали о первых последствиях вражеского обстрела. Иван Федоров информировал, что в результате атаки поднялся пожар в административном здании в черте города, на место отправились оперативные службы. Также глава ОВА показал пожар на месте попадания.

Впоследствии Иван Федоров уточнил, что россияне попали ударным БпЛА типа "Шахед" по образовательному учреждению города. Из-за этого загорелось трехэтажное здание заведения.

Запорожская ОВА | последствия атаки на Запорожье 18 октября

Оперативные службы быстро погасили огонь уже по состоянию на 01:40 часов, отметил Федоров. Информации о жертвах или пострадавших в результате обстрела не поступало.

Также ночью 18 октября взрывы раздавались в Полтаве и области, сообщало "Суспільне". В регионе были зафиксированы российские дроны, однако официальной информации о попадании или разрушениях в результате обстрела на момент публикации не было.

Напомним, ночью 17 октября россияне массированно атаковали Кривой Рог "Шахедами": в городе раздавался взрыв за взрывом и поднялся пожар.

Также 17 октября в сети сообщили, что журналисты попали под обстрел в Днепропетровской области.