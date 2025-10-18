Росіяни атакували "Шахедами" освітній заклад у Запоріжжі: які наслідки нічного обстрілу (фото)

Уночі на 18 жовтня у Запоріжжі та області прогриміла серія вибухів на тлі російської атаки "Шахедами". У місті внаслідок обстрілу зафіксовано пожежу та руйнування.

Росіяни вдарили у місті по об'єкту цивільної інфраструктури. Про наслідки розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Повітряну тривогу у Запорізькій області через загрозу ворожих дронів було оголошено близько опівночі. За даними ОВА, загалом над регіоном було зафіксовано близько трьох безпілотників ударного типу.

Близько 00:20 години у Запорізькій області пролунали вибухи, зазначив Іван Федоров. Згодом, близько 00:45 години, вибухи пролунали у Запоріжжі, повідомили кореспонденти "Суспільного".

Невдовзі в ОВА розповіли про перші наслідки ворожого обстрілу. Іван Федоров інформував, що внаслідок атаки здійнялася пожежа в адміністративній будівлі у межах міста, на місце вирушили оперативні служби. Також голова ОВА показав пожежу на місці влучання.

Згодом Іван Федоров уточнив, що росіяни поцілили ударним БпЛА типу "Шахед" по освітньому закладу міста. Через це загорілася триповерхова будівля закладу.

Запорізька ОВА | наслідки атаки на Запоріжжя 18 жовтня

Оперативні служби швидко погасили вогонь вже станом на 01:40 годину, зазначив Федоров. Інформації про жертв чи постраждалих внаслідок обстрілу не надходило.

Також уночі 18 жовтня вибухи лунали у Полтаві та області, повідомляло "Суспільне". В регіоні було зафіксовано російські дрони, однак офіційної інформації про влучання чи руйнування внаслідок обстрілу на момент публікації не було.

Нагадаємо, уночі 17 жовтня росіяни масовано атакували Кривий Ріг "Шахедами": у місті лунав вибух за вибухом та здійнялася пожежа.

Також 17 жовтня у мережі повідомили, що журналісти потрапили під обстріл у Дніпропетровській області.