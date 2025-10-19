Украинская смекалка: артиллеристы использовали дерево, чтобы раскрутить британскую AS-90 (видео)

В сети появилось видео с фронта, на котором украинские защитники выкручивают дульный тормоз из САУ AS-90. Однако вспомогательное средство для этого они выбрали нестандартное — ствол дерева.

"Украинские артиллеристы стволом от дерева пытаются выкрутить дульный тормоз из британской самоходной гаубицы AS-90", — передали 19 октября в Telegram-канале "In Factum", опубликовав кадры с места событий.

Точно не известно, с какого направления обнародовано видео и с какой целью украинские бойцы снимали дульный тормоз с британской САУ.

Зачем они это делают

В руководстве для морской пехоты США, которое можно найти в сети, объясняется, что эта деталь артиллерийский установок позволяет снизить отдачу во время ведения огня.

"Дульный тормоз расположен в конце трубки на некоторых гаубицах. Когда снаряд покидает дуло, высокоскоростные газы ударяют по перегородкам дульного тормоза и отклоняются назад и в сторону. При ударе по перегородкам газы оказывают вперед силу на перегородки, которая частично противодействует и уменьшает силу отдачи", — отметили авторы.

Фото британской установки AS-90 Фото: militaryarms

В другом техническом мануале в пункте по подготовке пушек к бою подчеркнуто, что дульный тормоз нужно снимать, очищать и сушить, после этого смазывать маслом для артиллерии.

В комментариях под публикацией "In Factum" один из пользователей объяснил, что артиллеристы могут выкручивать дульный тормоз для замены ствола САУ. Другой комментатор также пожаловался на то, что он "прикипает" и поэтому открутить становится невозможно.

Напомним, в начале мая стало известно, что Великобритания отдала ВСУ все артиллерийские установки AS-90. Их временно заменили на 14 артсистем шведского производства Archer. В целом Украина получила 68 британских САУ — как в боеготовом состоянии, так и как доноры для ремонта других орудий.

Как передавал Фокус, САУ AS-90 — это одна из ключевых артиллерийских систем Великобритании. Она имеет 155-мм пушку 39-го калибра, а также пулемет, обычно 12,7 мм или 7,62 мм. Эта гаубица способна разгоняться до 55 км/ч и ехать 370 км.