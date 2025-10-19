Українська кмітливість: артилеристи використали дерево, щоб розкрутити британську AS-90 (відео)

У мережі з'явилося відео з фронту, на якому українські захисники викручують дулове гальмо з САУ AS-90. Однак допоміжний засіб для цього вони обрали нестандартний — ствол дерева.

"Українські артилеристи стволом від дерева намагаються викрутити дулове гальмо з британської самохідної гаубиці AS-90", — передали 19 жовтня у Telegram-каналі "In Factum", опублікувавши кадри з місця подій.

Точно не відомо, з якого напрямку оприлюднене відео й з якою метою українські бійці знімали дулове гальмо з британської САУ.

Навіщо вони це роблять

У посібнику для морської піхоти США, який можна знайти в мережі, пояснюється, що ця деталь артилерійський установок дозволяє знизити віддачу під час ведення вогню.

"Дулове гальмо розташоване в кінці трубки на деяких гаубицях. Коли снаряд залишає дуло, високошвидкі гази вдаряють по перегородках дулового гальма і відхиляються назад і вбік. При ударі по перегородках гази надають вперед силу на перегородки, яка частково протидіє і зменшує силу віддачі", — зазначили автори.

Фото британської установки AS-90 Фото: militaryarms

В іншому технічному мануалі у пункті щодо підготовки гармат до бою підкреслено, що дулове гальмо потрібно знімати, очищати та сушити, після цього змащувати мастилом для артилерії.

У коментарях під публікацією "In Factum" один з користувачів пояснив, що артилеристи можуть викручувати дулове гальмо задля заміни ствола САУ. Інший коментатор також поскаржився на те, що воно "прикіпає" і через це відкрутити стає неможливо.

Коментарі під постом про те, як українці викручують дулове гальмо AS-90 Фото: скриншот

Нагадаємо, на початку травня стало відомо, що Велика Британія віддала ЗСУ усі артилерійські установки AS-90. Їх тимчасово замінили на 14 артсистем шведського виробництва Archer. Загалом Україна отримала 68 британських САУ — як у боєготовому стані, так і як донори для ремонту інших знарядь.

Як передавав Фокус, САУ AS-90 — це одна з ключових артилерійських систем Великої Британії. Вона має 155-мм гармату 39-го калібру, а також кулемет, зазвичай 12,7 мм або 7,62 мм. Ця гаубиця здатна розганятися до 55 км/год і їхати 370 км.