Как французский SkyRanger стал бомбардировщиком "Горыныч" ВСУ и взорвал завод в РФ (фото)

В Силах беспилотных систем Вооруженных сил Украины вошло подразделение, которое наносит дальнобойные удары по Российской Федерации с помощью бомбардировщиков "Горыныч". "Горыныч" создан из легкомоторного спортивного самолета SkyRanger, который складывается как конструктор.

Подразделение, которое является частью 14 полка СБС, использовало "Горыныч" для атаки на завод, который производит взрывчатку и фугасные авиабомбы для ВС РФ, говорится в репортаже медиа Babel. Главный редактор Глеб Гусев три дня провел с бойцами, которые показали аэродром, легкомоторные дроны-бомбардировщики, ФАБы, которые нагружают перед ударом.

Командир подразделения с позывным "Горыныч" воевал в Силах специальных операций, а затем перешел в СБС, говорится в статье. Военный рассказал, как в ВСУ появился новый дрон-дипстрайк — первый легкомоторный самолет, который стал бомбардировщиком. Выяснилось, что это французский спортивный самолет SkyRanger стоимостью 50-55 тыс. долл. Такие самолеты покупают пилоты и собирают его как конструктор. Бойцы ВСУ поступили похожим способом: чтобы превратить SkyRanger в "Горыныч", пристроили дополнительный топливный бак и аккумуляторы, систему навигации и связи, подвески для боеприпасов, при этом удалили все лишнее, например, кресло пилота. В качестве боеприпасов используют ОФАБ-100-120 — осколочно-фугасные авиабомбы (обычно прикрепляется к Су-25, МиГ-29, Су-27, Су-30).

Бойцы заверили, то точность "Горыныча" — до метра, системы ПВО "Панцири", "Буки", С-300 ему не мешают и, ко всему, не мешает подавление сигнала GPS.

"Из-за дальности работы и особенностей миссий самолет "Горыныч" можно классифицировать как стратегический бомбардировщик. Конечно же, этот термин никогда не применялся и не применяется к самолетам такого класса, потому что они выглядят абсолютно несовместимыми", — говорится в статье.

Дроны ВСУ — как работает бомбардировщик-дипстрайк "Горыныч"

Один из последних ударов "Горыныча" состоялся в ночь на 6 октября, указано в статье. Цель — завод имени Якова Свердлова в Дзержинске, неподалеку от Нижнего Новгорода. На заводе работает 5 тыс. россиян, которые изготавливают взрывчатку для ФАБов.

Военные описали ориентировочный план проведения дальнобойного удара по РФ. Операция началась с того, что вперед вылетели дроны-разведчики, которые обнаружили опасные точки. После этого двинулись дроны-приманки. Далее — ударные БпЛА, например, дрон "Лютый", который охотится на системы РЭБ. И только потом, когда появляется "коридор" для атаки, двинулся "Горыныч".

Самолет преодолел около тысячи километров, пролетел рядом с установками ПВО "Панцирь-С1", которые его не заметили, уточнили военные. На подвесках — три бомбы. Две артиллерийские мины калибра 120 мм пошли первыми, а третья бомба, ФАБ-200, — следующей. После этого "Горыныч" спикировал на цель как самолет-камикадзе. В топливных баках воздушного аппарата сохранилось 50 кг горючего: после удара о землю включился таймер и через пять минут произошла детонация термобарического боеприпаса. Через несколько часов ту же цель атаковал еще один "Горыныч", а за сутки — еще семь, рассказал собеседник медиа. Также отмечается, что в отчетах СБС удары подразделения "Горыныч" прячут в сектор top-secret.

Медиа опубликовало фото дрона-бомбардировщика, который атаку военные объекты ВС РФ. Согласно данным командира, россияне потеряли 3-5 млрд долл.: ВСУ били по сотне стратегических целях — по заводам ВПК, арсеналам и объектам нефтегазового комплекса.

Дроны ВСУ — как выглядит "Горыныч" Фото: babel.ua Дроны ВСУ — бомбардировщик "Горыныч" с ФАБом под фюзеляжем Фото: Dron Bomber / Telegram

На другом фото — военнослужащий и шесть ФАБов. Позади — два бомбардировщика "Горыныч" в боевых цветах. Также видим аэродром, с которого взлетают дроны-дипстрайк, выстланный плитами.

Дроны ВСУ — бомбардировщики "Горыныч" и команир подразделения 14 полка СБС Фото: Dron Bomber / Telegram

Отметим, 18 августа командующий СБС Роберт Бровди рассказал об атаке дронов по перекачивающей станции "Никольское" на нефтепроводе "Дружба" в Тамбовской области. По словам командира, нефтепровод надолго будет иметь проблемы.

Напоминаем, директор "Благотворительного фонда Сергея Притулы" Андрей Шувалов рассказал об особенностях атак дорнов ВСУ по военным целям в глубине Российской Федерации.