Як французький SkyRanger став бомбардувальником "Горинич" ЗСУ та підірвав завод у РФ (фото)

У Силах безпілотних систем Збройних сил України увійшов підрозділ, який завдає далекобійних ударів по Російській Федерації за допомогою бомбардувальників "Горинич". "Горинич" створений з легкомоторного спортивного літака SkyRanger, який складається як конструктор.

Підрозділ, який є частиною 14 полку СБС, використав "Горинич" для атаки на завод, який виготовляє вибухівку та фугасні авіабомби для ЗС РФ, ідеться у репортажі медіа Babel. Головний редактор Гліб Гусєв три дні провів з бійцями, які показали летовище, легкомоторні дрони-бомбардувальники, ФАБи, які навантажують перед ударом.

Командир підрозділу з позивним "Горинич" воював у Силах спеціальних операцій, а потім перейшов у СБС, ідеться у статті. Військовий розповів, як ЗСУ з'явився новий дрон-діпстрайк — перший легкомоторний літак, який став бомбардувальником. З'ясувалось, що це французький спортивний літак SkyRanger вартістю 50-55 тис. дол. Такі літаки купують пілоти та складають його, як конструктор. Бійці ЗСУ вчинили схожим способом: щоб перетворити SkyRanger у "Горинич" прилаштували додатковий паливний бак та акумулятори, систему навігації та зв'язку, підвіски для боєприпасів, при цьому видалили все зайве, наприклад, крісло пілота. Як боєприпаси використовують ОФАБ-100-120 — осколково-фугасні авіабомби (зазвичай прикріплюється до Су-25, МіГ-29, Су-27, Су-30).

Бійці запевнили, то точність "Горинича" — до метра, системи ППО "Панцирі", "Буки", С -300 йому не заважають і, до всього, не заважає пригнічення сигналу GPS.

"Через дальність роботи та особливості місій літак "Горинич" можна класифікувати як стратегічний бомбардувальник. Звичайно ж, цей термін ніколи не застосовувався і не застосовується до літаків такого класу, бо вони виглядають абсолютно несумісними", — ідеться у статті.

Дрони ЗСУ — як працює бомбардувальник-діпстрайк "Горинич"

Один з останніх ударів "Горинича" відбувся в ніч на 6 жовтня, вказано у статті. Ціль — завод імені Якова Свердлова у Дзержинську, неподалік від Нижнього Новгорода. На заводі працює 5 тис. росіян, які виготовляють вибухівку для ФАБів.

Військові описали орієнтовний план проведення далекобійного удару по РФ. Операція почалась з того, що вперед вилетіли дрони-розвідники, які виявили небезпечні точки. Після цього рушили дрони-приманки. Далі — ударні БпЛА, наприклад, дрон "Лютий", який полює на системи РЕБ. І лише потім, коли з'являється "коридор" для атаки, рушив "Горинич".

Літак здолав близько тисячі кілометрів, пролетів поруч з установками ППО "Панцир-С1", які його не помітили, уточнили військові. На підвісках — три бомби. Дві артилерійські міни калібру 120 мм пішли першими, а третя бомба, ФАБ-200, — наступною. Після цього "Горинич" спікірував на ціль як літак-камікадзе. У паливних баках повітряного апарату збереглось 50 кг пального: після удару об землю увімкнувся таймер і за п'ять хвилин сталась детонація термобаричного боєприпасу. Через кілька годин ту ж ціль атакував ще один "Горинича", а за добу — ще сім, розповів співрозмовник медіа. Також наголошується, що у звітах СБС удари підрозділу "Горинич" ховають у сектор top-secret.

Медіа опублікувало фото дрона-бомбардувальника, який атаку військові об'єкти ЗС РФ. Згідно з даними командира, росіяни втратили 3-5 млрд дол.: ЗСУ били по сотні стратегічних цілях — по заводах ВПК, арсеналах та об'єктах нафтогазового комплексу.

Дрони ЗСУ - як виглядає "Горинич" Фото: babel.ua Дрони ЗСУ - бомбардувальник "Горинич" з ФАБом під фюзеляжем Фото: Dron Bomber / Telegram

На іншому фото — військовослужбовець та шість ФАБів. Позаду — два бомбардувальники "Горинич" у бойових кольорах. Також бачимо летовище, з якого злітають дрони-діпстрайк, вистелений плитами.

Дрони ЗСУ - бомбардувальники "Горинич" та команир підрозділу 14 полку СБС Фото: Dron Bomber / Telegram

Зазначимо, 18 серпня командувач СБС Роберт Бровді розповів про атаку дронів по перекачувальній станції "Нікольскоє" на нафтопроводі "Дружба" у Тамбовській області. Зі слів командира, нафтопровід надовго матиме проблеми.

Нагадуємо, директор "Благодійного фонду Сергія Притули" Андрій Шувалов розповів про особливості атак дорнів ЗСУ по військових цілях вглибині Російської Федерації.