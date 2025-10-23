В Луганске сообщили о детонации колонки, из которой звучал "Океан Эльзы": ЦНС это отрицает (фото)

Минимум два человека пострадали от взрыва в оккупированном Луганске. По данным российских Telegram-каналов, инцидент произошел якобы после того, как мужчина толкнул музыкальную колонку, из которой звучала песня группы "Океан Эльзы". Центр нацсопротивления, в свою очередь, утверждает, что российские спецслужбы совершают теракты против местного населения, чтобы обвинить в этом украинцев.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, взрыв прогремел на улице Черноморской, недалеко от здания городской администрации. По словам очевидцев, мужчина обратил внимание на столбик в форме тубуса, из которого играла украинская музыка. Когда он толкнул предмет ногой — раздался взрыв.

По предварительным данным, мужчина получил тяжелые травмы — взрывом ему оторвало ногу. Еще одна женщина получила ранения средней тяжести. Обеих госпитализировали, они находятся в операционной.

Telegram-канал Mash сообщил, что оба пострадавших находятся в реанимации республиканской клинической больницы. Мужчина находится в тяжелом состоянии, женщина — в стабильном.

Фото: Скриншот

В то же время, Telegram-канал "Инцидент Луганск" и другие пишут, что история с заминированной колонкой — фейк. По его информации, на месте взрыва не было никаких музыкальных устройств.

Фото: Скриншот

"Информация об украинских песнях на месте взрыва в Луганске — фейк. По словам очевидцев, там лежал предмет, похожий на тубус. Мужчина, который проходил мимо, случайно задел его, после чего произошел взрыв. Официальных версий пока нет. На месте работают специалисты", — отмечает канал.

Некоторые луганские паблики предполагают, что инцидент мог быть бытовым конфликтом, в результате которого местный житель случайно взорвал гранату.

По данным "Центра национального сопротивления", российские спецслужбы начали ряд терактов против мирного населения на временно оккупированных территориях, чтобы обвинить в этом Украину.

Как сообщают источники в Луганске, взрыв, произошедший в городе, был заранее спланированной операцией российских силовых структур. Накануне в Луганск прибыли сотрудники ФСБ из подразделения, которое занимается противодействием украинским спецслужбам и движениям сопротивления. Именно этот отдел, по информации источников, координирует проведение подобных провокаций.

Целью операции, по данным Центра, было создание информационного повода для российских медиа — показать, якобы украинские подпольные группы осуществляют атаки против гражданского населения.

В внутри оккупационных администраций, по информации источников, обсуждают, что этот инцидент может стать началом серии аналогичных постановок. Предполагается, что похожие "взрывные устройства" с украинской символикой или музыкой могут появляться и в других городах на ВОТ. Такие действия, по замыслу ФСБ, должны стать элементом новой волны информационной кампании против Украины.

После взрыва, по сообщениям местных жителей, оккупационная полиция начала проверять мобильные телефоны граждан — ищут подписки на украинские Telegram-каналы. Местные также отмечают, что настоящей причиной инцидента могла быть граната, которую мужчина взорвал из-за бытового конфликта.

Центр национального сопротивления отмечает, что Россия снова применяет террористические методы против собственного населения на оккупированных территориях, используя подобные инциденты для пропагандистских целей и оправдания дальнейших репрессий против украинцев.

Как сообщал Фокус, в июле в росСМИ сообщили о взрыве в центре оккупированного Луганска, в результате которого погиб мужчина, а еще трое граждан получили ранения. Впоследствии стало известно, что погибший — бывший мэр Луганска Манолис Пилавов.

Фокус также писал, что в марте в Луганске ликвидирован приспешник ВС РФ, 52-летний уроженец Азербайджана.