Мінімум двоє людей постраждали від вибуху в окупованому Луганську. За даними російських Telegram-каналів, інцидент стався нібито після того, як чоловік штовхнув музичну колонку, з якої лунала пісня гурту "Океан Ельзи". Центр нацспротиву, зі свого боку, стверджує, що російські спецслужби здійснюють теракти проти місцевого населення, щоб звинуватити у цьому українців.

Як повідомляє Telegram-канал SHOT, вибух пролунав на вулиці Чорноморській, неподалік будівлі міської адміністрації. За словами очевидців, чоловік звернув увагу на стовпчик у формі тубуса, з якого грала українська музика. Коли він штовхнув предмет ногою — пролунав вибух.

За попередніми даними, чоловік отримав тяжкі травми — вибухом йому відірвало ногу. Ще одна жінка дістала поранення середньої тяжкості. Обох госпіталізували, вони перебувають в операційній.

Telegram-канал Mash повідомив, що обидва постраждалі знаходяться у реанімації республіканської клінічної лікарні. Чоловік перебуває у тяжкому стані, жінка — у стабільному.

Повідомлення Mash Фото: Скриншот

Водночас, Telegram-канал "Инцидент Луганск" та інші пишуть, що історія із замінованою колонкою — фейк. За його інформацією, на місці вибуху не було жодних музичних пристроїв.

Telegram-канал "Инцидент Луганск" Фото: Скриншот

"Інформація про українські пісні на місці вибуху в Луганську — фейк. За словами очевидців, там лежав предмет, схожий на тубус. Чоловік, який проходив повз, випадково зачепив його, після чого стався вибух. Офіційних версій наразі немає. На місці працюють спеціалісти", — зазначає канал.

Деякі луганські пабліки припускають, що інцидент міг бути побутовим конфліктом, у результаті якого місцевий мешканець випадково підірвав гранату.

За даними "Центру національного спротиву", російські спецслужби розпочали низку терактів проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях, щоб звинуватити у цьому Україну.

Як повідомляють джерела у Луганську, вибух, що стався у місті, був заздалегідь спланованою операцією російських силових структур. Напередодні до Луганська прибули співробітники ФСБ із підрозділу, який займається протидією українським спецслужбам і рухам спротиву. Саме цей відділ, за інформацією джерел, координує проведення подібних провокацій.

Метою операції, за даними Центру, було створення інформаційного приводу для російських медіа — показати, нібито українські підпільні групи здійснюють атаки проти цивільного населення.

В усередині окупаційних адміністрацій, за інформацією джерел, обговорюють, що цей інцидент може стати початком серії аналогічних постановок. Передбачається, що схожі “вибухові пристрої” з українською символікою або музикою можуть з’являтися і в інших містах на ТОТ. Такі дії, за задумом ФСБ, мають стати елементом нової хвилі інформаційної кампанії проти України.

Після вибуху, за повідомленнями місцевих мешканців, окупаційна поліція почала перевіряти мобільні телефони громадян — шукають підписки на українські Telegram-канали. Місцеві також зазначають, що справжньою причиною інциденту могла бути граната, яку чоловік підірвав через побутовий конфлікт.

Центр національного спротиву наголошує, що Росія знову застосовує терористичні методи проти власного населення на окупованих територіях, використовуючи подібні інциденти для пропагандистських цілей та виправдання подальших репресій проти українців.

Як повідомляв Фокус, у липні в росЗМІ повідомили про вибух в центру окупованого Луганська, внаслідок якого загинув чоловік, а ще троє громадян отримали поранення. Згодом стало відомо, що загиблий — колишній мер Луганська Маноліс Пілавов.

Фокус також писав, що у березні в Луганську ліквідовано поплічника ЗС РФ, 52-річного уродженця Азербайджану.