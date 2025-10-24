"Взяла в руки нож и вышла": женщина, которая выжила после расстрела ВС РФ семьи на Донетчине, рассказала, как это было

Российские военные 20 октября расстреляли в селе Звановка Донецкой области целую семью. Ольга, единственная женщина из семьи, которая потеряла двух сыновей и мужа из-за преступления россиян, чудом выжила: пуля попала ей в щеку и вышла на вылет. Ее прооперировали, после чего Ольга рассказала, как все случилось.

Российские военные зашли 20 октября в село и через несколько минут уже были в доме, где жила семья Ольги. Об этом женщина рассказала изданию "Суспільне Дніпро".

Сначала россияне начали выспрашивать у Ольги и семьи, где "враги", то есть украинские военные. ВС РФ ставили оружие к ее мужу и говорили женщине выбирать между ним и сыном.

Так продолжалось в течение целого дня. На вечер российские военные сказали, что уходят, однако вернулись через несколько минут и совершили преступление: расстреляли всю семью. 37-летний сын и 61-летний мужчина погибли сразу, утверждает женщина.

После выстрела женщине показалось, что погибли все. Однако впоследствии она пришла в себя, взяла в руки нож и вышла из подвала.

"Хотела хоть одному в живот и пусть застрелит. Я не боялась", — призналась Ольга.

Женщина рассказала, что вышла из подвала и начала кричать. Но впоследствии осознала, что находится сама в той части Звановки.

Второго своего сына, 32-летнего Владимира, Ольга также нашла мертвым. Мужчина вышел за водой еще утром и больше не возвращался домой. На его тело женщина наткнулась в другом подвале. Там также Ольга увидела тела расстрелянных соседки с ее сыном.

Женщина решила, что оставаться в Звановке не стоит, и отправилась в путь. Более 12 часов она шла по опасной территории, заминированными полями. После этого добралась до условно безопасного места, где получила помощь.

Врач рассказал, что женщину прооперировали 21 октября, однако на этом лечение не закончится. Далее Ольгу ждет еще 5 операций. В то же время эмоциональное состояние женщины остается тяжелым.

Расстрел гражданских в Звановке: что известно

23 октября в Донецкой областной прокуратуре сообщили об очередном совершенном преступлении россиян на войне с Украиной: ВС РФ расстреляли 5 гражданских в Звановке Бахмутского района Донецкой области.

Единственная, кто выжил, 57-летняя женщина, которая самостоятельно добралась до подконтрольной Украине территории. Там она рассказала, что совершили россияне.

Напомним, 22 октября в ГУР обнародовали кадры доказательств преступлений военных РФ.

Перед этим 19 октября украинский телеведущий и волонтер Денис Христов рассказал, что россияне расстреливали гражданских в Покровске.