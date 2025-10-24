"Взяла до руки ніж і вийшла": жінка, яка вижила після розстрілу ЗС РФ родини на Донеччині, розповіла, як це було

Російські військові 20 жовтня розстріляли у селі Званівка Донецької області цілу родину. Ольга, єдина жінка з сім'ї, яка втратила двох синів та чоловіка через злочин росіян, дивом вижила: куля влучила їй щоку та вийшла на виліт. Її прооперували, після чого Ольга розповіла, як все трапилося.

Російські військові зайшли 20 жовтня у село й через кілька хвилин вже були у будинку, де мешкала сім'я Ольги. Про це жінка розповіла виданню "Суспільне Дніпро".

Спершу росіяни почали випитувати в Ольги та сім'ї, де "вороги", тобто українські військові. ЗС РФ ставили зброю до її чоловіка та казали жінці вибирати між ним і сином.

Так продовжувалося упродовж цілого дня. На вечір російські військові сказали, що йдуть, однак повернулися через кілька хвилин та скоїли злочин: розстріляли всю сім'ю. 37-річний син та 61-річний чоловік загинули одразу, стверджує жінка.

Після пострілу жінці здалося, що загинули усі. Однак згодом вона отямилася, взяла до рук ніж та вийшла з підвалу.

"Хотіла хоч одному в живіт і хай застрелить. Я не боялася", — зізналася Ольга.

Жінка розповіла, що вийшла з підвалу та почала кричати. Та згодом усвідомила, що перебуває сама у тій частині Званівки.

Другого свого сина, 32-річного Володимира, Ольга також знайшла мертвим. Чоловік вийшов за водою ще вранці і більше не повертався додому. На його тіло жінка натрапила в іншому підвалі. Там також Ольга побачила тіла розстріляних сусідки з її сином.

Жінка вирішила, що залишатися у Званівці не варто, й вирушила у дорогу. Понад 12 годин вона йшла небезпечною територією, замінованими полями. Після цього дісталася до умовно безпечного місця, де отримала допомогу.

Лікар розповів, що жінку прооперували 21 жовтня, однак на цьому лікування не закінчиться. Далі на Ольгу чекає ще 5 операцій. Водночас емоційний стан жінки залишається важким.

Розстріл цивільних у Званівці: що відомо

23 жовтня у Донецькій обласній прокуратурі повідомили про черговий скоєний злочин росіян на війні з Україною: ЗС РФ розстріляли 5 цивільних у Званівці Бахмутського району Донецької області.

Єдина, хто вижив, 57-річна жінка, яка самотужки дісталася до підконтрольної Україні території. Там вона розповіла, що скоїли росіяни.

Нагадаємо, 22 жовтня у ГУР оприлюднили кадри доказів злочинів військових РФ.

Перед цим 19 жовтня український телеведучий і волонтер Денис Христов розповів, що росіяни розстрілювали цивільних у Покровську.