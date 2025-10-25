Мирное соглашение по Украине должно содержать три ключевые гарантии: в Bloomberg назвали главные нюансы

Достичь легитимного урегулирования на нынешней линии фронта можно достичь только при условии ощущения безопасности в Киеве. Для заключения надежного мирного соглашения в Украине необходимо рассматривать три сферы ведения войны.

Достичь легитимного урегулирования на нынешней линии фронта можно достичь только при условии ощущения безопасности в Киеве. Для заключения надежного мирного соглашения в Украине необходимо рассматривать три сферы ведения войны, есть смысл в частности рассматривать море, воздух и сушу. Об этом в Bloomberg объяснил Джеймс Ставридис — адмирал ВМС США в отставке, экс-командующий Европейским командованием ВС США и Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.

Гарантии в отношении моря

Ставридис утверждает, что решающее значение для украинской экономики играет способность экспортировать зерновые культуры, в частности пшеницу, а также другие товары через Одессу и другие морские порты.

"Украина должна иметь гарантии, что Черноморский флот России не будет пытаться блокировать ее торговлю, особенно экспорт сельскохозяйственной продукции и калийных удобрений", — отметил аналитик.

Обеспечить это может в частности постоянное военно-морское присутствие НАТО, включая два или три эсминца или фрегата на базе, а также надежное прикрытие с воздуха. В частности самолеты дальнего морского патрулирования на подобии американского P-8 Poseidon, считает Ставридис.

По его мнению, соответствующий контингент мог бы действовать из портов НАТО, расположенных в Румынии, Болгарии и Турции.

Гарантии по воздуху

Любая гарантия безопасности в отношении воздуха имеет как наступательный, так и оборонительный аспект, утверждает Ставридис. По его мнению, важнейшим оборонительным элементом соглашения было бы создание бесполетной зоны над остальной территорией Украины, которую бы контролировали самолеты НАТО и украинские силы.

"Авиабаза альянса в Рамштайне, Германия, была бы логичной штаб-квартирой бесполетной зоны, которую могли бы обеспечивать от 40 до 50 самолетов НАТО: истребители на патрулях и самолеты командования и управления AWACS", — пояснил Ставридис.

Гарантии по воздуху также должны включать добавление еще одного важного элемента — крылатых ракет дальнего действия, в частности таких как американские "Томагавки".

"В руках Украины увеличенный ракетный арсенал будет представлять значительную угрозу для критически важной экономической инфраструктуры России, в частности для нефтегазовых систем", — утверждает эксперт.

Гарантии безопасности на земле

В отличие от других аспектов, гарантии безопасности на суше потребуют больше политического подхода. Несмотря на то, что Москва будет выступать против миссии НАТО в Украине, присутствие примерно 10 000 военнослужащих из стран альянса может понадобиться.

"Они могут действовать под руководством одного командующего, возможно, польского трехзвездочного генерала, который будет отчитываться перед Европейским Союзом, и быть размещенными в пяти значительных контингентах вдоль новой украинско-российской границы", — подчеркнул обозреватель.

По его словам, приблизительные шаги были реализованы в Косово, где сначала миссия НАТО достигла около 17 000 военнослужащих альянса.

Кроме того, частью гарантий на суше может стать получение Киевом постоянного доступа к системам наземного ведения боевых действий от западных партнеров. Эксперт в частности объяснил, что имеет в виду боеприпасы, артиллерию, танки, мины и тому подобное.

Еще одним элементом в гарантиях безопасности должна стать также кибербезопасность — защита от российских кибератак.

Ставридис отметил, что только с таким пакетом гарантий безопасности Украина могла бы реально рассмотреть соглашение "земля в обмен на мир".

