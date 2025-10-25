Мирна угода щодо України повинна містити три ключові гарантії: у Bloomberg назвали головні нюанси

Досягти легітимного врегулювання на теперішній лінії фронту можна досягнути лише за умови відчуття безпеки у Києві. Для укладення надійної мирної угоди в Україні необхідно розглядати три сфери ведення війни.

Досягти легітимного врегулювання на теперішній лінії фронту можна досягнути лише за умови відчуття безпеки у Києві. Для укладення надійної мирної угоди в Україні необхідно розглядати три сфери ведення війни.Є сенс зокрема розглядати море, повітря та сушу. Про це у Bloomberg пояснив Джеймс Ставрідіс — адмірал ВМС США у відставці, екскомандувач Європейським командуванням ЗС США і Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі.

Гарантії щодо моря

Ставрідіс стверджує, що вирішальне значення для української економіки відіграє здатність експортувати зернові культури, зокрема пшеницю, а також інші товари через Одесу та інші морські порти.

"Україна повинна мати гарантії, що Чорноморський флот Росії не намагатиметься блокувати її торгівлю, особливо експорт сільськогосподарської продукції та калійних добрив", — зазначив аналітик.

Забезпечити це може зокрема постійна військово-морська присутність НАТО, включаючи два або три есмінці або фрегати на базі, а також надійне прикриття з повітря. Зокрема літаки далекого морського патрулювання на подобі американського P-8 Poseidon, вважає Ставрідіс.

На його думку, відповідний контингент міг би діяти з портів НАТО, розташованих у Румунії, Болгарії та Туреччині.

Гарантії щодо повітря

Будь-яка гарантія безпеки щодо повітря має як наступальний, так і оборонний аспект, стверджує Ставрідіс. На його думку, найважливішим оборонним елементом угоди було б створення безпольотної зони над рештою території України, яку б контролювали літаки НАТО та українські сили.

"Авіабаза альянсу в Рамштайні, Німеччина, була б логічною штаб-квартирою безпольотної зони, яку могли б забезпечувати від 40 до 50 літаків НАТО: винищувачі на патрулях та літаки командування та управління AWACS", — пояснив Ставрідіс.

Гарантії щодо повітря також повинні включати додавання ще одного важливого елемента — крилатих ракет дальньої дії, зокрема таких як американські "Томагавки".

"В руках України збільшений ракетний арсенал становитиме значну загрозу для критично важливої ​​економічної інфраструктури Росії, зокрема для нафтогазових систем", — стверджує експерт.

Гарантії безпеки на землі

На відміну від інших аспектів, гарантії безпеки на суші потребуватимуть більше політичного підходу. Попри те, що Москва виступатиме проти місії НАТО в Україні, присутність приблизно 10 000 військовослужбовців з країн альянсу може знадобитися.

"Вони можуть діяти під керівництвом одного командувача, можливо, польського тризіркового генерала, який звітуватиме перед Європейським Союзом, і бути розміщеними у п'яти значних контингентах вздовж нового українсько-російського кордону", — підкреслив оглядач.

За його словами, приблизні кроки були реалізовані у Косово, де спершу місія НАТО сягнула близько 17 000 військовослужбовців альянсу.

Окрім того, частиною гарантій на суші може стати отримання Києвом постійного доступу до систем наземного ведення бойових дій від західних партнерів. Експерт зокрема пояснив, що має на увазі боєприпаси, артилерію, танки, міни тощо.

Ще одним елементом у гарантіях безпеки повинна стати також кібербезпека — захист від російських кібератак.

Ставрідіс наголосив, що лише з таким пакетом гарантій безпеки Україна могла б реально розглянути угоду "земля в обмін на мир".

