Большие пожары, разрушения и пострадавшие: каковы последствия российской атаки на Киев

Ночью 25 октября российская армия осуществила атаку баллистическим вооружением на Киев. После серии мощных взрывов в столице поднялись пожары, власти сообщают о пострадавших.

Последствия ночной российской атаки зафиксированы в трех районах Киева: Дарницком, Днепровском и Деснянском. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, из-за обстрела поднялись сильные пожары в нежилой застройке в Дарницком и Деснянском районах столицы.

По данным главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, в результате атаки россиян зафиксировано также повреждения в жилой зоне в Днепровском районе столицы.

"Предварительно, в результате атаки есть выбитые окна, изуродованные машины, воронка во дворе жилого дома", — отметил чиновник.

Около 05:45 часов Тимур Ткаченко сообщил, что в результате атаки в Днепровском районе столицы пострадал детский сад.

По состоянию на 05:50 известно по меньшей мере о 8 пострадавших в результате атаки баллистики на Киев ночью 25 октября.

Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы продолжают работу на местах.

Напомним, ночью 25 октября в Киеве прогремели мощные взрывы из-за российской атаки: воздушная тревога была объявлена по всей Украине из-за угрозы баллистики из Астраханской области России.

Также 24 октября глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что ВС РФ впервые атаковали КАБами по гражданской инфраструктуре Одесской области.