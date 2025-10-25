Великі пожежі, руйнування та постраждалі: які наслідки російської атаки на Київ

Уночі 25 жовтня російська армія здійснила атаку балістичним озброєнням на Київ. Після серії потужних вибухів у столиці здійнялися пожежі, влада повідомляє про постраждалих.

Наслідки нічної російської атаки зафіксовано у трьох районах Києва: Дарницькому, Дніпровському та Деснянському. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, через обстріл здійнялися сильні пожежі у нежитловій забудові у Дарницькому та Деснянському районах столиці.

За даними голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, внаслідок атаки росіян зафіксовано також пошкодження у житловій зоні у Дніпровському районі столиці.

"Попередньо, внаслідок атаки є вибиті вікна, понівечені автівки, вирва у дворі житлового будинку", — зазначив посадовець.

Відео дня

Близько 05:45 години Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок атаки у Дніпровському районі столиці постраждав дитячий садок.

Станом на 05:50 відомо щонайменше про 8 постраждалих внаслідок атаки балістики на Київ уночі 25 жовтня.

Інформація щодо наслідків уточнюється. Оперативні служби продовжують роботу на місцях.

Нагадаємо, уночі 25 жовтня у Києві пролунали потужні вибухи через російську атаку: повітряну тривогу було оголошено по всій Україні через загрозу балістики з Астраханської області Росії.

Також 24 жовтня голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що ЗС РФ вперше атакували КАБами по цивільній інфраструктурі Одеської області.