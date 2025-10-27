"Удается окончательно ликвидировать": офицер ВСУ сообщил об успехах на Добропольском направлении

Вооруженные силы Украины уничтожают российские подразделения, которые оказались в окружении на Добропольском направлении, и в целом имеют успехи на этом отрезке фронта.

Тенденция там "довольно неплохая", сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

"Действительно имеем успехи на Добропольском направлении, удается окончательно ликвидировать окруженные подразделения противника, пока тенденция там довольно неплохая", — написал "Алекс".

Однако он подчеркнул, что все далеко от идеала, ведь нужно "спасать Покровск".

"Если упадет Покровск — то же самое ждет и Мирноград. Карман немалый и находиться там не очень приятно, логистика добивает не на все участки, поэтому даже заезд туда — это уже ничего себе квест", — отметил "Алекс".

То, что вражеские войска получили приказ сверху любой ценой в ближайшее время захватить Покровск, подтвердил и боец 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"Сегодня пи*а*ы снова пытались залететь в Мирноград техникой, но сгорели. Пленный пи*а* говорит, что пупкин дал приказ захватить Покровск до середины ноября, так что мяса и техники жалеть не будут", — отметил "Осман".

Напомним, 26 октября Владимир Зеленский опроверг заявления Кремля об окружении ВСУ возле Купянска и Покровска.

24 октября "Украинская правда" обнародовала материал, в котором говорилось о том, что ВС РФ повторно вошли в Покровск и ведут там стрелковые бои.