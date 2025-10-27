"Вдається остаточно ліквідовувати": офіцер ЗСУ повідомив про успіхи на Добропільському напрямку

Збройні сили України знищують російські підрозділи, які опинились в оточенні на Добропільському напрямку, та загалом мають успіхи на цьому відтинку фронту.

Тенденція там "доволі непогана", повідомив офіцер ЗСУ з позивним "Алекс".

"Дійсно маємо успіхи на Добропільському напрямку, вдається остаточно ліквідовувати оточені підрозділи противника, поки тенденція там доволі непогана", — написав "Алекс".

Проте він підкреслив, що все далеко від ідеалу, адже потрібно "рятувати Покровськ".

"Якщо впаде Покровськ — те саме чекає і Мирноград. Карман чималий і знаходитись там не дуже приємно, логістика добиває не на всі ділянки, тому навіть заїзд туди — це вже нічого собі який квест", — наголосив "Алекс".

Те, що ворожі війська отримали наказ зверху за будь-яку ціну найближчим часом захопити Покровськ, підтвердив й боєць 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

"Сьогодні пі*а*и знову намагались залетіти в Мирноград технікою, але згоріли. Полонений пі*а* каже, що пупкін дав наказ захопити Покровськ до середини листопада, отже мʼяса та техніки шкодувати не будуть", — наголосив "Осман".

Нагадаємо, 26 жовтня Володимир Зеленський спростував заяви Кремля про оточення ЗСУ біля Куп'янська та Покровська.

24 жовтня "Українська правда" оприлюднила матеріал, в якому йшлося про те, що ЗС РФ повторно увійшли до Покровська та ведуть там стрілецькі бої.