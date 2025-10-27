Американская разведка считает, что победа Путина в Украине сдерживается серьезными трудностями на фронте и экономическим давлением на Россию. По оценкам экспертов, даже активное привлечение резервистов и военная модернизация не компенсируют системных проблем Кремля.

По данным издания La Stampa, со ссылкой на информацию высокопоставленных источников американской разведки, Россия столкнулась с трудностями в использовании резервистов. Например, один из захваченных солдат находился в форме только 12 дней, что демонстрирует проблемы с подготовкой и мобилизацией личного состава. В 2025 году Россия привлекла более 290 000 гражданских резервистов, однако их обучение ограничено, а финансовые затраты для государства значительны. Кроме того, развертывание резервистов за рубежом юридически ограничено, что добавляет сложности планированию военных операций.

Экономическое давление на Москву также становится серьезной преградой. Рост ВВП в 2025 году прогнозируется на уровне лишь 0,6%, инфляция превышает 10%, а процентные ставки достигают 17%. Стоимость войны составляет около 150 миллиардов долларов и финансируется преимущественно за счет нефти и газа. Экономисты отмечают, что такая финансовая нагруженность делает ситуацию России неустойчивой в средне- и долгосрочной перспективе.

На фронте ситуация тоже остается проблемной для Кремля. В частности, несмотря на локальные продвижения под Покровском и Мирноградом, российские войска теряют технику и бронетехнику значительно быстрее, чем достигают результатов. Например, недавно во время боя танки застряли в болотистой местности, а украинские силы уничтожили 16 единиц техники. Такая непропорциональность расходов и достижений делает наступательные операции сложными и затратными.

"Несмотря на продвижение под Покровском и Мирноградом, например, украинская противовоздушная оборона вообще не была нарушена. Что очевидно из штаб-квартиры разведки США, так это то, что она оценивает огромные усилия России (включая резервистов, военную технику, артиллерию) как абсолютно непропорциональные преимуществам на поле боя. И это неприемлемая ситуация в среднесрочной и долгосрочной перспективе", — говорится в материале.

Более того, в сфере военных технологий Украина значительно укрепила свои позиции. Киев производит собственные беспилотники в увеличенных объемах и разворачивает новые ракеты "Фламинго" с дальностью до 3000 км и точным GPS-наведением, что позволяет наносить удары внутри России. Российские технологии, включая БПЛА "Герань-2" и сверхзвуковые ракеты, улучшились, но уступают украинским в стратегическом значении и точности.

