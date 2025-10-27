Перемога Путіна під сумнівом: що стримує наступ Росії та веде її до поразки, — ЗМІ

Американська розвідка вважає, що перемога Путіна в Україні стримується серйозними труднощами на фронті та економічним тиском на Росію. За оцінками експертів, навіть активне залучення резервістів і військова модернізація не компенсують системних проблем Кремля.

За даними видання La Stampa, з посиланням на інформацію високопоставлених джерел американської розвідки, Росія постала перед труднощами у використанні резервістів. Наприклад, один із захоплених солдатів перебував у формі лише 12 днів, що демонструє проблеми з підготовкою та мобілізацією особового складу. У 2025 році Росія залучила понад 290 000 цивільних резервістів, однак їхнє навчання обмежене, а фінансові витрати для держави значні. Крім того, розгортання резервістів за кордоном юридично обмежене, що додає складності плануванню військових операцій.

Економічний тиск на Москву також стає серйозною перепоною. Зростання ВВП у 2025 році прогнозується на рівні лише 0,6%, інфляція перевищує 10%, а процентні ставки досягають 17%. Вартість війни становить близько 150 мільярдів доларів і фінансується переважно за рахунок нафти та газу. Економісти відзначають, що така фінансова навантаженість робить ситуацію Росії нестійкою у середньо- та довгостроковій перспективі.

На фронті ситуація теж залишається проблемною для Кремля. Зокрема, попри локальні просування під Покровськом та Мирноградом, російські війська втрачають техніку та бронетехніку значно швидше, ніж досягають результатів. Наприклад, нещодавно під час бою танки застрягли в болотистій місцевості, а українські сили знищили 16 одиниць техніки. Така непропорційність витрат і здобутків робить наступальні операції складними та затратними.

"Попри просування під Покровськом та Мирноградом, наприклад, українська протиповітряна оборона взагалі не була порушена. Що очевидно зі штаб-квартири розвідки США, так це те, що вона оцінює величезні зусилля Росії (включаючи резервістів, військову техніку, артилерію) як абсолютно непропорційні перевагам на полі бою. І це неприйнятна ситуація у середньостроковій та довгостроковій перспективі", — йдеться в матеріалі.

Ба більше, у сфері військових технологій Україна значно зміцнила свої позиції. Київ виробляє власні безпілотники у збільшених обсягах та розгортає нові ракети "Фламінго" з дальністю до 3000 км і точним GPS-наведенням, що дозволяє завдавати удари всередині Росії. Російські технології, включаючи безпілотники "Геран-2" та надзвукові ракети, покращилися, але поступаються українським у стратегічному значенні та точності.

