На востоке Украины под обстрел попала съемочная группа Die Welt: есть пострадавшие (видео)

Немецкий журналист Ибрагим Набер получил ранения во время работы на фронте в Украине: российский беспилотник атаковал военный автомобиль, в результате чего погиб один солдат и еще один получил тяжелые травмы. Инцидент произошел вблизи позиций 42-й бригады ПВО, когда Набер сопровождал украинское подразделение во время подготовки репортажа.

По данным Bild, шеф-репортер WELT Ибрагим Набер работал возле линии фронта вместе с оператором Виктором и продюсером Иваном. Рядом с ними российский дрон "Ланцет" попал в военный автомобиль. Один украинский боец погиб, другой был тяжело ранен. Иван получил два осколочных ранения в ноги, одно из которых пока не удалось удалить, но врачи прогнозируют полное восстановление. Зато Виктор и Набер получили легкие травмы и временно потеряли слух, который впоследствии восстановился.

По словам Набера, беспилотники радикально изменили условия работы на фронте. Сегодня журналистам нельзя приближаться к линии фронта так, как это было раньше: дроны способны поразить любую цель на открытой местности в течение нескольких минут. Он сравнивает современную ситуацию с боями в Бахмуте в феврале 2023 года, когда съемочная группа могла находиться всего в двух-трех километрах от российских позиций в городе днем. Сейчас подобные приближения стали почти невозможными из-за постоянного риска атаки беспилотников.

Відео дня

Несмотря на высокий риск, Набер и его команда продолжают работать на передовой, ведь именно там можно получить самые честные показания и комментарии солдат. Журналист подчеркивает, что официальные заявления часто отличаются от реальной ситуации на фронте, а непосредственное присутствие в зоне боевых действий позволяет увидеть события такими, какими они есть на самом деле.

"То, что говорят в Киеве, — одно. А то, что рассказывают солдаты на фронте, особенно в таких экстремальных условиях, — совсем другое. Самые честные ответы я чаще всего получал именно там, где было опаснее всего", — говорит журналист.

Кроме этого, на своей странице в Instagram журналист рассказал об эмоциональном состоянии команды после атаки: он поделился радостью, что продюсер Иван наконец смог покинуть больницу, несмотря на остатки обломка в ноге, и поблагодарил коллег, друзей и семью за поддержку. Набер также отметил, что во время атаки его команда оказалась всего в нескольких метрах от украинского экипажа, который сбивал беспилотники, спасая жизни, и показал видеокадры моментов после удара, часть которых войдет в репортаж для WELT. Он подчеркнул, что поддержка редакции и коллег сыграла ключевую роль в восстановлении боевого духа команды.

Напомним, что на Донбассе от удара дроном ВС РФ погибла съемочная команда украинского телеканала Freedom. Транспортное средство, которое на момент атаки находилось на автозаправочной станции, уничтожено полностью.

Также Фокус писал, что в сентябре этого года во время боевых действий погиб военнослужащий и журналист Александр Голяченко.