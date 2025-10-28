На сході України під обстріл потрапила знімальна група Die Welt: є постраждалі (відео)

Німецький журналіст Ібрагім Набер отримав поранення під час роботи на фронті в Україні: російський безпілотник атакував військовий автомобіль, унаслідок чого загинув один солдат та ще один зазнав тяжких травм. Інцидент стався поблизу позицій 42-ї бригади ППО, коли Набер супроводжував український підрозділ під час підготовки репортажу.

За даними Bild, шеф-репортер WELT Ібрагім Набер працював біля лінії фронту разом з оператором Віктором і продюсером Іваном. Поруч із ними російський дрон "Ланцет" влучив у військовий автомобіль. Один український боєць загинув, інший був тяжко поранений. Іван отримав два осколкові поранення в ноги, одне з яких поки не вдалося видалити, але лікарі прогнозують повне відновлення. Натомість Віктор і Набер дістали легкі травми та тимчасово втратили слух, який згодом відновився.

За словами Набера, безпілотники радикально змінили умови роботи на фронті. Сьогодні журналістам не можна наближатися до лінії фронту так, як це було раніше: дрони здатні вразити будь-яку ціль на відкритій місцевості впродовж кількох хвилин. Він порівнює сучасну ситуацію з боями в Бахмуті у лютому 2023 року, коли знімальна група могла перебувати всього за два-три кілометри від російських позицій у місті вдень. Нині подібні наближення стали майже неможливими через постійний ризик атаки безпілотників.

Попри високий ризик, Набер і його команда продовжують працювати на передовій, адже саме там можна отримати найчесніші свідчення та коментарі солдатів. Журналіст підкреслює, що офіційні заяви часто відрізняються від реальної ситуації на фронті, а безпосередня присутність у зоні бойових дій дає змогу побачити події такими, якими вони є насправді.

"Те, що говорять у Києві, — одне. А те, що розповідають солдати на фронті, особливо в таких екстремальних умовах, — зовсім інше. Найчесніші відповіді я найчастіше отримував саме там, де було найнебезпечніше", — каже журналіст.

Окрім цього, на своїй сторінці в Instagram журналіст розповів про емоційний стан команди після атаки: він поділився радістю, що продюсер Іван нарешті зміг покинути лікарню, попри залишки уламка в нозі, і подякував колегам, друзям та родині за підтримку. Набер також зазначив, що під час атаки його команда опинилася всього за кілька метрів від українського екіпажу, який збивав безпілотники, рятуючи життя, і показав відеокадри моментів після удару, частину яких увійде до репортажу для WELT. Він наголосив, що підтримка редакції та колег відіграла ключову роль у відновленні бойового духу команди.

Нагадаємо, що на Донбасі від удару дроном ЗС РФ загинула знімальна команда українського телеканалу Freedom. Транспортний засіб, який на момент атаки перебував на автозаправній станції, знищено повністю.

Також Фокус писав, що у вересні цього року під час бойових дій загинув військовослужбовець та журналіст Олександр Голяченко.