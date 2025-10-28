Украина вернула Кучеров Яр: РФ потеряла позиции и обнажила слабость своей стратегии, — Forbes

Украинские войска вернули контроль над селом Кучеров Яр в Донецкой области, которое находилось под российской оккупацией более двух месяцев. Освобождение населенного пункта продемонстрировало эффективность украинской оборонительной тактики и технологическое преимущество беспилотников, а также выявило ограничения российской наступательной стратегии.

Как сообщает Forbes, 22 октября 2025 года украинские десантно-штурмовые подразделения полностью освободили Кучеров Яр, что в Донецкой области. На обнародованных видеозаписях с дронов видно, как около 50 российских военных сдаются в плен, а украинские солдаты устанавливают государственный флаг над городом.

Восстановление контроля над этим населенным пунктом стало важным стратегическим событием, поскольку Кучеров Яр расположен вблизи Доброполья — ключевого транспортного узла региона. Освобождение города также усилило моральный дух украинских войск и подчеркнуло уязвимость российской армии, которая не смогла удержать захваченные позиции.

Відео дня

Кучеров Яр Фото: Скриншот

Украинская оборона и "зоны поражения"

После более трех лет активных боевых действий линия фронта Украины протянулась почти на тысячу километров. Несмотря на ограниченный личный состав и технические ресурсы, украинские военные удерживают оборону благодаря современным технологиям — прежде всего дронам.

FPV и волоконно-оптические беспилотники создают перед позициями Вооруженных сил Украины так называемые "зоны поражения". Эти дроны фиксируют перемещение российских подразделений, наносят прицельные удары или передают координаты артиллерии. Благодаря этой тактике украинские военные останавливают бронетехнику и большие группы противника, минимизируя собственные потери.

Российская тактика "мясных волн"

Несмотря на потери, Россия продолжает применять стратегию массированных фронтальных атак, в которых задействованы небольшие группы пехоты. Часто они движутся пешком или на вездеходах и мотоциклах, что затрудняет их обнаружение дронами. Такие подразделения пытаются прорвать украинские позиции, однако их достижения кратковременны и сопровождаются большими потерями.

В августе 2025 года эта тактика дала России возможность временно занять часть Кучера Яра. Однако уже в середине августа украинские войска стабилизировали фронт, а после прибытия подкрепления начали контратаки, которые в конце концов привели к полному освобождению города.

Российская стратегия истощения оказалась неэффективной

Текущий подход России заключается в намеренном истощении украинских сил за счет массовых атак. Однако этот метод теряет эффективность, поскольку украинские дроны и артиллерия уничтожают подкрепления и нарушают логистику снабжения.

Подразделения, которые продвигаются вперед, быстро оказываются изолированными, без надлежащего обеспечения боеприпасами, водой и продовольствием. Со временем это приводит к падению боеспособности и капитуляции, как произошло в Кучеривом Яру.

Последствия для дальнейшего хода войны

Аналитики прогнозируют, что освобождение Кучеривого Яра может стать началом серии подобных операций. Несмотря на определенные успехи летнего наступления, Россия не способна закрепить свои достижения. Украинская тактика применения беспилотников все больше нейтрализует преимущество российской артиллерии и численности.

Использование дронов остается ключевым фактором, который позволяет Украине компенсировать недостаток ресурсов. Если это технологическое преимущество сохранится, Россия в дальнейшем будет сталкиваться с ограниченными результатами своих наступательных действий.

Напомним, что российские войска захватили Кучеров Яр в августе 2025 года, однако удержать село не смогли. После контратаки Вооруженных сил Украины оно было полностью освобождено.

Как сообщал Фокус еще 22 октября, над Кучеровым Яром развевается украинский флаг.

Фокус также писал, что российские силы пытаются просочиться вглубь Покровской агломерации, чтобы выйти на ключевые логистические маршруты с севера города.