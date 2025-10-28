Україна повернула Кучерів Яр: РФ втратила позиції та оголила слабкість своєї стратегії, – Forbes

Українські війська повернули контроль над селом Кучерів Яр у Донецькій області, яке перебувало під російською окупацією понад два місяці. Звільнення населеного пункту продемонструвало ефективність української оборонної тактики та технологічну перевагу безпілотників, а також виявило обмеження російської наступальної стратегії.

Як повідомляє Forbes, 22 жовтня 2025 року українські десантно-штурмові підрозділи повністю звільнили Кучерів Яр, що в Донецькій області. На оприлюднених відеозаписах з дронів видно, як близько 50 російських військових здаються в полон, а українські солдати встановлюють державний прапор над містом.

Відновлення контролю над цим населеним пунктом стало важливою стратегічною подією, оскільки Кучерів Яр розташований поблизу Добропілля — ключового транспортного вузла регіону. Звільнення міста також посилило моральний дух українських військ і підкреслило вразливість російської армії, яка не змогла втримати здобуті позиції.

Кучерів Яр Фото: Скриншот

Українська оборона і "зони ураження"

Після понад трьох років активних бойових дій лінія фронту України простяглася майже на тисячу кілометрів. Попри обмежений особовий склад та технічні ресурси, українські військові утримують оборону завдяки сучасним технологіям — насамперед дронам.

FPV та волоконно-оптичні безпілотники створюють перед позиціями Збройних сил України так звані "зони ураження". Ці дрони фіксують переміщення російських підрозділів, завдають прицільних ударів або передають координати артилерії. Завдяки цій тактиці українські військові зупиняють бронетехніку й великі групи противника, мінімізуючи власні втрати.

Російська тактика "м’ясних хвиль"

Попри втрати, Росія продовжує застосовувати стратегію масованих фронтальних атак, у яких задіяні невеликі групи піхоти. Часто вони рухаються пішки або на всюдиходах та мотоциклах, що ускладнює їхнє виявлення дронами. Такі підрозділи намагаються прорвати українські позиції, однак їхні досягнення короткочасні й супроводжуються великими втратами.

У серпні 2025 року ця тактика дала Росії змогу тимчасово зайняти частину Кучера Яру. Проте вже у середині серпня українські війська стабілізували фронт, а після прибуття підкріплення почали контратаки, що зрештою призвели до повного звільнення міста.

Російська стратегія виснаження виявилася неефективною

Поточний підхід Росії полягає у навмисному виснаженні українських сил за рахунок масових атак. Проте цей метод втрачає ефективність, оскільки українські дрони й артилерія знищують підкріплення та порушують логістику постачання.

Підрозділи, які просуваються вперед, швидко опиняються ізольованими, без належного забезпечення боєприпасами, водою та продовольством. З часом це призводить до падіння боєздатності та капітуляції, як сталося у Кучерівому Яру.

Наслідки для подальшого перебігу війни

Аналітики прогнозують, що звільнення Кучерівого Яру може стати початком серії подібних операцій. Попри певні успіхи літнього наступу, Росія не здатна закріпити свої здобутки. Українська тактика застосування безпілотників дедалі більше нейтралізує перевагу російської артилерії та чисельності.

Використання дронів залишається ключовим чинником, який дозволяє Україні компенсувати нестачу ресурсів. Якщо ця технологічна перевага збережеться, Росія надалі зіштовхуватиметься з обмеженими результатами своїх наступальних дій.

Нагадаємо, що російські війська захопили Кучерів Яр у серпні 2025 року, однак втримати село не змогли. Після контратаки Збройних сил України воно було повністю звільнене.

Як повідомляв Фокус ще 22 жовтня, над Кучеровим Яром майорить український стяг.

Фокус також писав, що російські сили намагаються просочитися вглиб Покровської агломерації, щоб вийти на ключові логістичні маршрути з півночі міста.