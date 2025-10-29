"Путин зациклен": принуждение Трампа к миру не меняет намерений РФ продолжать войну, — разведка

Разведка Соединенных Штатов Америки проинформировала членов Конгресса о том, что российский президент Владимир Путин "как никогда ранее" настроен продолжать войну и не собирается останавливать наступление российских войск.

Попытки президента США Дональда Трампа организовать мирные переговоры также не влияют на намерения Путина, пишет NBC News.

По данным журналистов, американские спецслужбы не фиксируют никаких сигналов о том, что Россия готова идти на компромиссы по вопросам, которые касаются Украины.

"Путин сегодня зациклен на своей позиции продолжать войну больше, чем когда-либо прежде", — рассказал прессе один из неназванных высокопоставленных чиновников.

В разведке США подчеркнули, что несмотря на большие потери в личном составе и внутренние экономические трудности, Москва пытается удержать контроль над украинскими территориями, а также расширить влияние, чтобы таким образом оправдать колоссальные человеческие и финансовые затраты.

Відео дня

В Белом доме от комментариев относительно аналитики разведки отказались, однако напомнили о санкциях Министерства финансов США, которые были наложены на "Роснефть" и "Лукойл".

"Как заявил президент, это чрезвычайные санкции против двух крупных нефтяных компаний, которые, как он надеется, помогут положить конец войне", — отметили в Белом доме в ответ на запрос журналистов.

Напомним, 28 октября российская разведка вспомнила о Наполеоне и сообщила о французских военных в Украине.

Фокус также писал о том, как Китай может заставить Путина прекратить войну в Украине.