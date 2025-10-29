"Путін зациклений": примус Трампа до миру не змінює намірів РФ продовжувати війну, — розвідка

Розвідка Сполучених Штатів Америки поінформувала членів Конгресу про те, що російський президент Володимир Путін "як ніколи раніше" налаштований продовжувати війну та не збирається зупиняти наступ російських військ.

Спроби президента США Дональда Трампа організувати мирні перемовини також не впливають на наміри Путіна, пише NBC News.

За даними журналістів, американські спецслужби не фіксують жодних сигналів про те, що Росія готова йти на компроміси щодо питань, які стосуються України.

"Путін сьогодні зациклений на своїй позиції продовжувати війну більше, ніж будь-коли раніше", — розповів пресі один з неназваних високопоставлених чиновників.

У розвідці США підкреслили, що попри великі втрати в особовому складі та внутрішні економічні труднощі, Москва намагається утримати контроль над українськими територіями, а також розширити вплив, щоб таким чином виправдати колосальні людські та фінансові витрати.

У Білому домі від коментарів щодо аналітики розвідки відмовились, проте нагадали про санкції Міністерства фінансів США, які були накладені на "Роснєфть" і "Лукойл".

"Як заявив президент, це надзвичайні санкції проти двох великих нафтових компаній, які, як він сподівається, допоможуть покласти край війні", — зазначили у Білому домі у відповідь на запит журналістів.

