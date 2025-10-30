Ночной обстрел Запорожья: количество раненых возросло до 15, под завалами есть человек (фото, видео)

Россияне атаковали областной центр ракетами и БПЛА. Попадания пришлись по объектам инфраструктуры и общежитию. Травмы получили четверо детей.

В Нацполиции Запорожской области сообщили, что в ночь на 30 октября в период с 03:17 до 05:00 российские оккупанты атаковали областной центр 8 ракетами, тип которых еще устанавливается, и более 20 дронами: предварительно, это были "Шахеды" и "Герань-2".

Россияне снова ударили по гражданским

Попадания пришлись по объектам инфраструктуры и общежитию.

"Среди травмированных 5 детей в возрасте 16, 8, 6, 5 и 3 года", — сообщили полицейские и отметили, что сейчас на местах работают полицейские, взрывотехники, парамедики полиции, спасатели и другие профильные службы города.

Дети возле разрушенного общежития в Запорожье Фото: Нацполиция

В Нацполиции сообщили о 13 пострадавших, но через считанные минуты начальник Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что сейчас пострадавших 15.

Спасатели подтверждают, что под завалами находится человек.

Россияне попали по общежитию в Запорожье

"У людей острая реакция на стресс, рваные раны, контузии, ушибы и переломы", — сообщил Федоров и отметил, что количество пострадавших еще не окончательное и может возрасти.

Разрушенное общежитие в Запорожье Фото: Нацполиция

Жители общежития рассказали, что атака началась около трех ночи, они выбежали в коридор, когда произошел взрыв. Людмила с мужем — невредимы, но их квартира полностью разрушена: вылетели двери, окна, изуродовано все, что было в комнате.

Напомним, Фокус рассказывал о ночной атаке россиян на Украину. Воздушная тревога объявлялась по всей территории, враг атаковал энергообъекты и гражданских.

После российских обстрелов введены графики отключения электроэнергии.