Нічний обстріл Запоріжжя: кількість поранених зросла до 15, під завалами є людина (фото, відео)

Росіяни атакували обласний центр ракетами та БпЛА. Влучання прийшлись по об’єктах інфраструктури та гуртожитку. Травми отримали четверо дітей.

У Нацполіції Запорізької області повідомили, що в ніч на 30 жовтня в період з 03:17 до 05:00 російські окупанти атакували обласний центр 8 ракетами, тип яких ще встановлюється, та понад 20 дронами: попередньо, це були "Шахеди" та "Герань-2".

Росіяни знову вдарили по цивільних

Влучання прийшлись по об’єктах інфраструктури та гуртожитку.

"Серед травмованих 5 дітей віком 16, 8, 6, 5 та 3 роки", — повідомили поліцейські та зауважили, що нині на місцях працюють поліцейські, вибухотехніки, парамедики поліції, рятувальники та інші профільні служби міста.

Діти біля зруйнованого гуртожитка у Запоріжжі Фото: Нацполіція

У Нацполіції повідомили про 13 постраждалих, але через лічені хвилини начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що нині постраждалих 15.

Рятувальники підтверджують, що під завалами перебуває людина.

Росіяни поцілили по гуртожитку у Запоріжжі

"У людей гостра реакція на стрес, рвані рани, контузії, забої та переломи", — повідомив Федоров та зауважив, що кількість постраждалих ще не остаточна і може зрости.

Зруйнований гуртожиток у Запоріжжі Фото: Нацполіція

Мешканці гуртожитку розповіли, що атака почалась приблизно о третій ночі, вони вибігли у коридор, коли стався вибух. Пані Людмила із чоловіком — неушкоджені, але їх квартира повністю зруйнована: вилетіли двері, вікна, понівечено все, що було в кімнаті.

Після російських обстрілів запроваджені графіки відключення електроенергії.