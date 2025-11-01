"Язык имеет значение": на фронте происходит friendly fire из-за русского, — полковник ВСУ (видео)

Экс-командир 53 отдельной механизированной бригады Анатолий Купол сообщил, что по украинскую сторону фронта происходит так называемый "дружественный огонь" из-за "винегрета" из бригад и отсутствия коммуникации. Кроме того, бойцы ранили друг друга из-за русского языка.

Весь украинский фронт — "в винегрете". Оборону держат подразделения Вооруженных сил, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии. Об этом офицер рассказал в комментарии "PRO:UA", опубликованном 31 октября.

"И это все этакий винегрет. И каждый командир бригады управляет там своими тремя, четырьмя, пятью батальонами, и еще плюс пять-шесть других батальонов, там ТРО, понимаете? И этот весь винегрет надо убрать, надо, чтобы была четкая система управления. Тогда оно будет работать, тогда будет взаимодействие, тогда не будет friendly fire", — подчеркнул он.

Купол заверил, что затрат это не требует, разве что на топливо для перемещения сил. По его словам, постепенно ситуацию можно исправить по всей линии фронта.

"Тогда будет здравый смысл управления и взаимодействия. И будет намного эффективнее ведение боевых действий. Все приданные батальоны вернуть в свои бригады, поставить штабы корпусов, так же ОКП бригад, все управляют своим комплектом войск", — пояснил полковник.

По его мнению, в случае проблемы на конкретном отрезке не нужно направлять чужой батальон. Вместо этого лучше перебрасывать всю бригаду, а полосу другой бригады вдвое уменьшить, разделив участок таким образом между ними. Купол убежден, что такой подход повысил бы эффективность Сил обороны.

"Но вот, кстати, язык имеет значение (...) Был такой случай, что говорили на русском языке и был friendly fire. Друг друга ранили, потому что свои говорили на русском языке, и на это пошла реакция", — отметил он.

Офицер рассказал, что узнал об этом от знакомого командира батальона, но раскрывать подразделение и направление отказался. По его словам, командир спросил бойцов, почему они открыли огонь. Те объяснили, что услышали русскую речь.

