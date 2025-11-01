"Мова має значення": на фронті стається friendly fire через російську, — полковник ЗСУ (відео)

Екскомандир 53 окремої механізованої бригади Анатолій Купол повідомив, що по український бік фронту стається так званий "дружній вогонь" через "вінегрет" з бригад і відсутність комунікації. Окрім того, бійці поранили одне одного через російську мову.

Весь український фронт — "у вінегреті". Оборони тримають підрозділи Збройних сил, Державної прикордонної служби і Національної гвардії. Про це офіцер розповів у коментарі "PRO:UA", опублікованому 31 жовтня.

"І це все отакий вінегрет. І кожен командир бригади управляє там своїми трьома, чотирма, п’ятьма батальйонами, і ще плюс п'ять-шість інших батальйонів, там ТРО, розумієте? І оцей весь вінегрет треба прибрати, треба, щоб була чітка система управління. Тоді воно буде працювати, тоді буде взаємодія, тоді не буде friendly fire", — наголосив він.

Купол запевнив, що витрат це не потребує, хіба що на пальне для переміщення сил. З його слів, поступово ситуацію можна виправити по всій лінії фронту.

"Тоді буде здоровий глузд управління і взаємодії. І буде набагато ефективніше ведення бойових дій. Всі придані батальйони повернути в свої бригади, поставити штаби корпусів, так само ОКП бригад, всі управляють своїм комплектом військ", — пояснив полковник.

На його думку, в разі проблеми на конкретному відрізку не потрібно скеровувати чужий батальйон. Замість цього краще перекидати усю бригаду, а смугу іншої бригади вдвічі зменшити, розділивши ділянку таким чином між ними. Купол переконаний, що такий підхід підвищив би ефективність Сил оборони.

"Але от, до речі, мова має значення. (…) Був такий випадок, що говорили російською мовою і був friendly fire. Один одного поранили, тому що свої говорили російською мовою, і на це пішла реакція", — зауважив він.

Офіцер розповів, що дізнався про це від знайомого командира батальйону, але розкривати підрозділ та напрямок відмовився. З його слів, командир запитав бійців, чому вони відкрили вогонь. Ті пояснили, що почули російську мову.

